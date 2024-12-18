"Известия": БАДы без госрегистрации запретят продавать на маркетплейсах

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Минэкономразвития предложило запретить продажу на маркетплейсах нелегальных товаров и биологически активных добавок (БАДов), не подтвердивших свое качество и безопасность, то есть не получивших документы о прохождении госрегистрации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свежий вариант законопроекта "О платформенной экономике", сформированный министерством.

В документе речь идет о новом регулировании для маркетплейсов. В данный момент аппарат правительства направил его в ведомства на согласование. По задумке властей, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Как напомнили в Роскачестве, госрегистрация БАДов обязательна на территории всех государств – членов ЕАЭС. Однако никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли на данный момент нет, как и санкций за продажу продукции без госрегистрации.

В Минэкономразвития отметили, что употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, поскольку в них могут содержаться запрещенные вещества.

Российский Минздрав ранее разработал законопроект, который создает резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями. Речь идет о тех случаях, когда власти региона не могут обеспечить таких людей медикаментами из-за бюджетных ограничений.

Депутаты Госдумы предложили ужесточить "до чувствительных размеров" наказание за производство и реализацию контрафактных биологически активных добавок. Парламентарии отметили, что, стремясь сэкономить, люди создают спрос на подобные подделки и сомнительные аналоги.