Столичные предприятия выпустили более 130 тонн БАДов в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые восемь месяцев 2024 года столичные предприятия выпустили более 130 тонн биологически активных добавок, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 27%, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Промпредприятия Москвы выпускают широкий перечень товаров для укрепления иммунной системы. В их ассортименте витаминные комплексы, биологически активные добавки, медицинские изделия, а также функциональные продукты питания, обогащенные полезными микроэлементами и витаминами", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2014 года в особой экономической зоне "Технополис "Москва" осуществляет деятельность компания "Академия-Т". Она специализируется на производстве спортивного питания и БАДов. За 10 лет работы компания произвела 2,5 миллиона единиц продукции.

В настоящее время компания выпускает БАД, которая помогает восполнить недостаток витаминов и минералов в организме. В состав входят витамины и микроэлементы, такие как витамин С, D, цинк и железо.

Также компания производит классический рыбий жир, обогащенный коэнзимом Q10 и L-карнитином. Эти активные компоненты помогают снизить воспаление и тяжесть течения как простудных заболеваний, так и других патологий.

Компания "Хэлси фудс", резидент технопарка "Строгино", производит снеки по технологии дегидрации и запекания. Этот метод позволяет сохранить полезные свойства продуктов и укрепить иммунитет потребителей. В ассортименте компании более 25 видов снеков из овощей, сыра и мяса. При производстве не используются мука, сахар, усилители вкуса, красители и консерванты. Кроме того, продукция не содержит глютен.

С начала года компания выпустила 600 тысяч упаковок продукции, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, компания Istok lab занимается производством пищевых добавок и чаев, которые способствуют укреплению иммунитета. В ассортименте компании представлено более 20 видов продукции, включая растительные и травяные концентраты, а также готовые травяные сборы. Все продукты изготавливаются из натуральных ингредиентов, которые собираются вручную в экологически чистых районах Сибири и Алтая.

В текущем году компания увеличила производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодный объем производства превышает 10 тысяч единиц продукции.

Между тем в Госдуме предложили ужесточить наказание за производство и продажу контрафактных БАДов. По словам депутата Ирины Филатовой, сейчас на интернет-площадках можно легко приобрести лекарства, биологически активные добавки и продукты питания неизвестного происхождения и качества. Поэтому люди, стремясь сэкономить, создают спрос на подделки и сомнительные аналоги добавок.

Она предложила расширить практики контроля контрафакта, маркировки на онлайн-площадках, в том числе путем изъятия из продажи у таких агрегаторов продуктов питания, БАДов, медизделий и косметических средств.