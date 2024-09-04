"Известия": в России разработали критерии идентификации биодобавок

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Союз производителей БАД совместно с оператором госсистемы маркировки "Честный знак" (ЦРПТ) разработали критерии безусловной идентификации биодобавок, передает газета "Известия".

Маркировки создались для предотвращения продажи БАДов под видом пищевых добавок, спортивного питания и косметических товаров. При их разработке эксперты опирались на действующее законодательство – Санитарные нормы и Технические регламенты Таможенного союза. Сейчас критерии проходят верификацию в органах государственной власти.

В дополнение сотрудники ЦРПТ предусмотрели механизм общественного контроля. Теперь, используя мобильное приложение "Честный знак", покупатель может отсканировать код маркировки и узнать всю информацию о товаре. Если приложение покажет, что товар нелегален, то можно в один клик подать жалобу в контрольно-надзорные органы.

Нелегальные участники рынка не могут получить коды маркировки, так как их выдача происходит только после проверки свидетельств о государственной регистрации (СГР), которые выдают органы государственной власти.

Критерии разработали из-за попадания в свободную продажу БАДов с силденафилом – сильнодействующим рецептурным веществом, который недобросовестные производители добавляют в растительные препараты для потенции. Комментируя эту ситуацию, в ЦРПТ отметили, что готовы оказать максимальное содействие компетентным органам.

Так, возможности системы позволяют по конкретной серии отследить нелегальный товар и моментально изъять всю серию из оборота во всех торговых точках и медучреждениях страны. Таким образом, на сегодняшний день маркировка БАД способствовала значительному обелению отрасли, выявив в 7 раз больше импортеров и на 86% больше производителей.

Специалисты Роскачества ранее нашли на маркетплейсах свыше 400 БАДов, в которых есть запрещенные вещества. Свыше 60 тысяч добавок продавались без документов о государственной регистрации. Информация о нарушениях была направлена маркетплейсам, после проверки карточки товаров были заблокированы.

По словам специалистов, которые сослались на данные опроса собственного центра изучения потребительского поведения, БАДы покупали 46% россиян, около 13% закупают их именно на маркетплейсах.