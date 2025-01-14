Депутат Гусев призвал Роспотребнадзор проверить "сыворотки молодости"

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Роспотребнадзор должен провести тщательную проверку препаратов, известных как "сыворотки молодости", заявил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев в беседе с Агентством "Москва".

Ранее СМИ сообщали, что множество россиянок пострадали от "сыворотки молодости". Женщины скупают биоревитализант на маркетплейсах и вводят сами себе под кожу, чтобы сделать ее увлажненной и подтянутой. Однако вместо положительного эффекта женщины получают аллергию, зуд и волдыри, которые не проходят около недели.

При этом стоимость одного шприца оценивается от 500 до 2 000 рублей. Однако биоревитализация в салонах красоты обойдется уже от 5 000 до 30 000 рублей.

"Эти препараты распространяются не проходя никакой проверки. Сегодня они просто калечат наших женщин", – отметил депутат.

Гусев объяснил, что товары необходимо проверить на наличие сертификатов и соответствие стандартам безопасности. Аналогичное обращение направлено и в адрес крупных маркетплейсов, чтобы те провели свою проверку и, в случае нарушений, самостоятельно сняли продукцию с продажи, обозначил Гусев.

Между тем косметологи призвали россиян не повторять за женщиной, которая добивалась гладкости кожи с помощью бытовой техники. На видеоролике, распространившемся в соцсетях, женщина делала себе массаж лица пылесосом, утюгом и другими предметами. Эксперты объяснили, что такие практики могут привести к травмам кожи, инфекциям и куперозу.

