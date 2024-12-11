Косметолога из Челябинска раскритиковали за призыв делать самомассаж утюгом

11 декабря, 18:55Общество
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lalakosmetolog
Самомассаж лица с помощью скалки, пылесоса или расчески может привести к травмам кожи, инфекциям и куперозу, рассказала в беседе с Москвой 24 косметолог, врач-дерматовенеролог Алёна Соколова.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором косметолог-эстетист из Челябинска показывает, как достичь лифтинг-эффекта и гладкости кожи с помощью бытовой техники. В частности, женщина делает массаж лица пылесосом, утюгом, а также шелковой расческой.
По словам специалиста, даже слегка нагретый утюг может вызвать ожоги, гиперпигментацию и нарушение барьерной функции кожи.
"Если не контролировать температуру (а я очень сомневаюсь, что это можно сделать на утюге), то можно повредить более глубокие слои кожи, что приведет к серьезным последствиям. Здесь мы также говорим про очищение: плохо обработанные поверхности могут занести инфекцию", – объяснила врач.
В свою очередь, пылесосом можно разорвать капилляры, спровоцировать появление синяков, отеков и микротравм, а также воспалительные процессы, заметила эксперт. А скалка может повредить ткани и разрушить коллагеновые волокна. Соколова заметила, что в некоторых случаях она способна даже спровоцировать появление еще большего количества морщин вместо обещанного лифтинг-эффекта, ведь нежная кожа лица не рассчитана на интенсивное давление или растирание.
Косметолог подчеркнула, что для достижения тонуса кожи или лифтинг-эффекта существуют безопасные и проверенные методы. Например, профессиональные массажи, микротоки, RF-лифтинг, пилинги. Специалист призвала отказаться от домашних процедур и обращаться за помощью к профессионалам с медицинским образованием и проверенными отзывами.
Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова предупредила о последствиях бьюти-тренда на вытянутые "козьи подбородки". По ее словам, мода на вытянутую форму лица может как минимум испортить пропорции, а как максимум – повредить сосуды и привести к инфекции.