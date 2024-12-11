Косметолога из Челябинска раскритиковали за призыв делать самомассаж утюгом

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Самомассаж лица с помощью скалки, пылесоса или расчески может привести к травмам кожи, инфекциям и куперозу, рассказала в беседе с Москвой 24 косметолог, врач-дерматовенеролог Алёна Соколова.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором косметолог-эстетист из Челябинска показывает, как достичь лифтинг-эффекта и гладкости кожи с помощью бытовой техники. В частности, женщина делает массаж лица пылесосом, утюгом, а также шелковой расческой.



Алена Соколова косметолог, врач-дерматовенеролог Подобные методы в таких роликах выглядят эффектно, и покраснение кожи многие воспринимают как реальное улучшение кровотока или подтяжку. Но это не имеет ничего общего с реальной пользой. Это абсурд.

По словам специалиста, даже слегка нагретый утюг может вызвать ожоги, гиперпигментацию и нарушение барьерной функции кожи.

"Если не контролировать температуру (а я очень сомневаюсь, что это можно сделать на утюге), то можно повредить более глубокие слои кожи, что приведет к серьезным последствиям. Здесь мы также говорим про очищение: плохо обработанные поверхности могут занести инфекцию", – объяснила врач.

В свою очередь, пылесосом можно разорвать капилляры, спровоцировать появление синяков, отеков и микротравм, а также воспалительные процессы, заметила эксперт. А скалка может повредить ткани и разрушить коллагеновые волокна. Соколова заметила, что в некоторых случаях она способна даже спровоцировать появление еще большего количества морщин вместо обещанного лифтинг-эффекта, ведь нежная кожа лица не рассчитана на интенсивное давление или растирание.



Алена Соколова косметолог, врач-дерматовенеролог Что касается расчесывания лица расческой, это тоже бред. Резкое или частое расчесывание может вызвать раздражение, покраснение и микротравмы, появляется риск занести инфекцию. Еще же никто не контролирует стимуляцию кровотока, а это может обострить купероз (сосудистые звездочки) или розацеа (сосудистые сеточки на лице).

Косметолог подчеркнула, что для достижения тонуса кожи или лифтинг-эффекта существуют безопасные и проверенные методы. Например, профессиональные массажи, микротоки, RF-лифтинг, пилинги. Специалист призвала отказаться от домашних процедур и обращаться за помощью к профессионалам с медицинским образованием и проверенными отзывами.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова предупредила о последствиях бьюти-тренда на вытянутые "козьи подбородки". По ее словам, мода на вытянутую форму лица может как минимум испортить пропорции, а как максимум – повредить сосуды и привести к инфекции.