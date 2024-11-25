В России появился бьюти-тренд на вытянутые "козьи подбородки"

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При неграмотном подходе новый тренд на вытянутый – "козий" – подбородок грозит как минимум испорченными пропорциями лица, а как максимум – поврежденными сосудами и инфекцией. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова.

Ранее в Сети завирусился бьюти-тренд, который пользователи назвали "козьим подбородком": россияне обращаются к косметологам, чтобы изменить форму этой части лица с помощью филлеров – сделать его более узким и вытянутым.

По мнению эксперта, сегодня все чаще встречаются глубокий прикус и недоразвитая нижняя челюсть, так как "людям приходится реже жевать твердую пищу, что сказывается на форме челюсти и подбородка", заметила специалист.



Ольга Рябова врач-дерматовенеролог, косметолог Сегодня подбородок все чаще не такой выступающий, каким он должен быть, согласно канонам красоты и ортодонтическим нормам. Поэтому многие девушки, которые не хотят проходить пародонтологическое лечение, пытаются замаскировать это с помощью филлера.

Рябова предупредила, что при неграмотном подходе к процедуре возможны серьезные последствия для здоровья. В частности, плотным филером можно передавить сосуд в области подбородка, из-за чего в какой-либо зоне лица будет нарушен кровоток.

"Это приведет к ишемии участка тканей. То есть они не будут получать кровоснабжение и начнут постепенно отмирать", – объяснила эксперт, добавив, что также есть риск занести инфекцию.

Из менее серьезных побочных эффектов специалист выделила "сползание подбородка" из-за миграции препарата.

При этом Рябова заметила, что филлер может держаться в подбородке до двух лет, а при некачественной процедуре пациентам приходится убирать его специальным препаратом.

Кроме того, само по себе вытягивание подбородка с помощью филлера подходит не всем, заметила косметолог. В результате лицо становится негармоничным.

"Если процедура грамотно сделана, вы никогда в жизни не догадаетесь, что у пациента инъекции в подбородке. Все выглядит гармонично. Но если с помощью филлера пытаются замаскировать явление птоза (так называемый "второй подбородок". – Прим. ред.), создать выступающие углы челюсти и подбородок, которого изначально по структуре лица не было, то, конечно, это будет бросаться в глаза", – добавила Рябова.

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