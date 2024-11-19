Психолог Яушева: тренд с лопоухостью девушек может быть связан с дисморфофобией

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Новый тренд, при котором девушки специально делают себя лопоухими, может быть связан с дисморфофобией, рассказала психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24.

"Это состояние связано с навязчивым недовольством реальными или мнимыми дефектами во внешности. Человек сталкивается со значительным дискомфортом в жизни", – уверена она.

Такой человек начинает либо избегать социальных контактов, либо исправлять якобы дефекты, следуя небезопасным практикам. По версии специалиста, за этим стоит неприятие себя, слишком жесткая самокритика и убеждение, что вмешательство во внешность поможет полюбить себя.

"Но подобные внешние изменения редко приводят к снижению тревоги, поскольку корень проблемы остается не в теле, а в самовосприятии", – рассказала Яушева.

Еще одной причиной являются тренды в соцсетях, когда у человека появляется желание соответствовать определенным критериям.

"За этим стоит глубинное убеждение: такой, какой я есть, я не буду принят и любим", – уверена психолог.

Особенно опасным является момент, когда такие идеи принимают навязчивый характер, а мысли о неидеальной внешности не дают отвлечься. Также такой человек может идти на опасные или вредные эксперименты, но ожидает слишком много даже от радикальных трансформаций внешности. В таких случаях ему стоит обратиться к специалисту.

Эксперт посоветовала проработать с психотерапевтом когнитивно-поведенческую терапию или схема-терапию, что уменьшит навязчивые мысли ритуалы, а также сократить контакты в соцсетях, которые продвигают нереалистичные стандарты красоты.

"И работать с самооценкой, акцентируя внимание на своих сильных сторонах, а не на "недостатках". Осознанность, дыхательные практики, работа с мыслями, развитие любящего отношения к себе могут помочь управлять тревогой и улучшить восприятие тела", – заключила она.

Тренд на лопоухих девушек пришел из Китая, где некоторые стали заказывать специальные наклейки на уши или обращаться к косметологам, чтобы визуально выделить свои уши. Пользователи социальных сетей также связали с этой модой жену шоумена Александра Цекало Дарину Эрвин, уши которой увеличились в разы.

В Сети уверены, что тренд запустила китайский блогер Чэнь Цзянан, которая рассказала своим подписчикам, что стала выглядеть моложе, а ее лицо – стройнее. При этом в России уже появились подобные специальные наклейки, однако в пластических клиниках, наоборот, чаще убирают лопоухость.



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