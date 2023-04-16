Красиво съездили: в какие страны лучше всего отправиться за бьюти-туризмом

Индустрия косметического туризма стабильно привлекает все новых клиентов. Тренды здесь основаны на ценах, популярности процедур и наличии квалифицированных специалистов в той или иной стране. Рассказываем, куда принято ездить ради красоты и идеального тела.

В Турцию – за шевелюрой

Пересадка волос – одна из самых популярных бьюти-процедур в медицинских центрах этой страны. В основном за услугой обращаются мужчины. В первую очередь их привлекает невысокая цена по сравнению с Россией и другими странами.

Донорские волосы берут с затылочной части, где они наименее подвержены влиянию тестостерона, и пересаживаются на другую часть головы, бороду или усы – по желанию клиента. Стоит это от 1,5 до 2 долларов за графт – участок кожи с двумя-тремя фолликулами. Вся операция обойдется в среднем от 1,5 до 3 тысяч долларов в зависимости от клиники.

Конкуренция среди медицинских центров высокая, поэтому многие предлагают максимально привлекательные условия. Часто это пакетные туры по системе "все включено". В их стоимость входит сама операция, размещение в отеле категории 4–5 звезд, питание и трансфер до клиники из аэропорта и обратно. Также в цене тура все необходимые медикаменты и набор косметики по уходу за волосами, услуги переводчика и онлайн-консультации после процедуры.

Клиентам обещают гарантию (обычно на 10 лет) и отсутствие любых скрытых и дополнительных платежей.

В Бразилию – за грудью и ягодицами

Многие, побывавшие в этой стране, замечают, что женщины там тщательно ухаживают за собой. Это неудивительно: красота здесь играет большую роль как в личной жизни, так и в карьере. Поэтому уже с 13–14 лет девочки начинают ходить в салоны красоты вместе с мамами на маникюр и восковую эпиляцию.

Бразилия входит в топ стран по количеству косметологов и практикующих пластических хирургов на душу населения. А операции по коррекции внешности здесь даже включены в бесплатное медицинское обслуживание. Разумеется, речь не идет об улучшении ради улучшения. Но если, например, внешность пострадала в результате ДТП, косметические дефекты будут исправлены за счет государства.

В стране культ пышной "пятой точки", она считается признаком благополучия и красоты. Именно здесь придумали технологию, которую потом назвали "бразильским лифтингом", – увеличение ягодиц за счет собственных тканей. Таким образом, получается два эффекта в одном: избавление от лишних жировых отложений и увеличение объема в нужном месте. Такая операция обойдется в Бразилии в среднем в 5 тысяч долларов.

Увеличить грудь тоже предлагают на выгодных условиях, высококлассных специалистов в этой области здесь немало. Процедура в Бразилии не облагается налогом, обойдется это удовольствие в среднем от 3 тысяч долларов.

В Индию – за носом

Коррекция формы этого органа – одно из самых популярных направлений в местной эстетической хирургии. При этом индийские специалисты с уважением относятся к этническим особенностям, так что "слишком западные" носы здесь практически не делают.

Клиенты могут рассчитывать на аккуратный "тюнинг" с сохранением индивидуальности. Стоимость ринопластики в клиниках Индии – от 800 долларов.

В Таиланд – за грудью, носом и зубами

Азиатская страна также является одним из лидеров по количеству пластических операций. Этими услугами пользуются как местные, так и туристы, в том числе специально приезжающие ради коррекции внешности.

Причина такой популярности – в первую очередь в соотношении цены и качества: россиянам некоторые услуги обойдутся значительно выгоднее, чем в родной стране. К примеру, установить виниры в Таиланде можно примерно за 4 тысячи долларов – вдвое дешевле, чем в московских клиниках. Цены на увеличение груди начинаются здесь от 2,5 тысячи долларов, а на ринопластику – от 500.

Пластические хирурги отмечают, что многие специалисты из Азии привыкли работать с местным типом лица. Соответственно, их методики рассчитаны именно на это. Так что, выбирая пластического хирурга в Таиланде, стоит заранее выяснить, работает ли он с европейским типом лица.

В Россию – за уколами красоты

В нашу страну бьюти-туристы приезжают за косметологическими процедурами. Многие иностранцы отмечают высокий уровень мастеров маникюра и косметологов.

Но если на ногти в Россию регулярно не наездишься, то приехать раз в полгода на укол ботокса или гиалуроновой красоты – обычная история. Инъекционная косметология в России на очень хорошем уровне и существенно дешевле, чем в других странах. К примеру, биоревитализация – точечное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты – в Москве обойдется от 4 тысяч рублей. В том же Стамбуле за процедуру придется отдать почти в два раза больше.