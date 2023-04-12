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09:02

Туризм

Поехали! Где увидеть пуск космической ракеты своими глазами

Если отправиться на орбиту туристам пока дорого и сложно, то увидеть своими глазами запуск ракеты – вполне доступное приключение. 12 апреля, в День космонавтики, расскажем, как это сделать и во сколько может обойтись такое развлечение.

Космодром "Байконур"

Фото: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ

Туры на первый и крупнейший по площади в мире действующий объект подобного типа, как правило, длятся пять-шесть дней и приурочены к запуску ракет. Сначала для гостей проведут обзорную экскурсию по городу и покажут самые интересные места (все они так или иначе связаны с космосом). Потом – покажут сам космодром и музей о его истории.

Детям наверняка понравится экскурсия в Международную космическую школу. Это профильное учреждение МГТУ имени Баумана, где готовят к поступлению в ведущие технические вузы. Юным туристам расскажут о процессе обучения и дадут попробовать запустить собственную маленькую ракету.

Дальше – самое интересное. Сначала туристам покажут вывоз и установку ракеты. Это происходит довольно медленно, поэтому будет время рассмотреть все в деталях и сделать фотографии.

Затем проводы экипажа: космонавты выезжают на площадку за шесть часов до старта, туристы смогут проследить практически за каждым их шагом, кроме закрытой пресс-конференции. После начнется одно из самых торжественных мероприятий – космонавты, уже облаченные в скафандры, доложат Государственной комиссии о готовности к полету в космос. И наконец сам старт с обратным отсчетом.

Как добраться и сколько стоит: тур на 6 дней и 5 ночей обойдется примерно в 120 тысяч рублей с человека, на 3 дня и 2 ночи – 90 тысяч. В стоимость включено проживание в отеле, питание и все экскурсии по программе.

Перелет оплачивается отдельно. Сначала предстоит лететь самолетом из Москвы в аэропорт Кызылорда (стоит от 35 тысяч туда и обратно с одной пересадкой в Астане или Алматы), а потом еще около 230 километров на автомобиле до космодрома. Как правило, организаторы предлагают организованный трансфер, который оплачивается дополнительно.

Когда ехать: ближайшие запуски запланированы на 24 мая (запись до 24 апреля) и на 24 августа (запись до 23 июля).

Космодром "Восточный"

Фото: КЦ "Восточный"/ЦЭНКИ

Первый полностью гражданский космодром России регулярно проводит экскурсии и без привязки к полету ракет. Программы с наблюдением за запуском обычно рассчитаны на три-четыре дня, а без – как правило, однодневные.

Специально для сотрудников космодрома здесь построен жилой комплекс, где также ждут и путешественников. Обычно в программе тура есть прогулка по музею космонавтики: там можно посмотреть, например, скафандры и макет аппарата "Ломоносов". Разумеется, в тур входит посещение самого космодрома и экскурсия по его объектам.

Как добраться и сколько стоит: четырехдневный тур на космодром "Восточный" обойдется от 77 тысяч рублей с человека при двухместном размещении. В стоимость включено проживание в отеле, питание, трансфер из аэропорта и обратно, а также все экскурсии по программе.

Перелет до Благовещенска оплачивается отдельно. Прямой рейс стоит от 25 тысяч туда и обратно, с пересадкой в Иркутске – от 18 тысяч. Стоимость однодневной экскурсии без запуска ракеты и без проживания составит около 15 тысяч рублей.

Когда ехать: обычные экскурсии проводят регулярно, как только наберется группа. Ближайший запуск ракеты предварительно запланирован на 22 октября 2023 года.

Космодром "Плесецк"

Фото: Министерство обороны РФ

Еще один действующий космодром в России находится в Архангельской области и проводит экскурсии в том числе для школьников. Однодневные автобусные туры отправляются обычно из столицы региона, предстоит проехать около 350 километров.

В программе прогулка по стартовому комплексу с экскурсией и музей космонавтики. По желанию и согласованию с группой можно в рамках тура организовать посещение аквапарка в городе Мирном.

Как добраться и сколько стоит: однодневная экскурсия стоит 3–4 тысячи рублей с человека в зависимости от количества людей в группе. Перелет до Архангельска оплачивается отдельно, цена начинается от 12 тысяч туда и обратно.

При планировании поездки нужно учитывать, что любой космодром – закрытый объект. Поэтому документы для своевременного оформления всех пропусков нужно подавать минимум за 30 дней до начала тура.

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