Поле непаханое: в какие регионы РФ ехать любителям агротуризма

Сельский туризм уже много лет популярен во всем мире. Путешественники с удовольствием едут из мегаполисов на фермы, чтобы отдохнуть от цивилизации и познакомиться с традиционным укладом жизни. Это направление активно развивается и в России. Расскажем, куда можно поехать уже сегодня, чтобы научиться правильно собирать виноград и варить сыр.



Фото: Москва 24/Екатерина Борщева

В России законодательно понятие сельского туризма появилось только в 2021 году. Тогда фермерам разрешили приглашать туристов и привлекать их к помощи по хозяйству. Однако брать деньги за размещение их у себя нельзя. Поэтому туристам пока дают ночлег бесплатно либо предлагают однодневные экскурсии, или размещают их в гостиницах по соседству.

В этом году Минсельхоз подготовил новый законопроект, разрешающий легально селить в своих домах туристов на коммерческих условиях. Если он будет принят, фермеры наконец смогут зарабатывать еще и на размещении туристов. Это даст новый виток развитию сельского туризма.

Краснодарский край

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В южном регионе выращивают арбузы, персики, яблоки, сливы и многое другое, так что возможностей для агротуризма здесь масса. Особенно ждут волонтеров в сезон сбора урожая винограда, который начинается в августе и заканчивается обычно к концу октября. Это ответственное и зачастую физически трудное дело, винодельческие хозяйства честно предупреждают об этом волонтеров и не зовут всех подряд.

Поучаствовать в сборе винограда предлагают, например, "Долина Лефкадия" неподалеку от Краснодара и Château de Talu в Геленджике. И там и там научат всему процессу, не дадут работу, с которой волонтер не справится. А самое приятное и веселое для туристов – им разрешат топтать грозди как герой Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого".

Некоторые хозяйства предлагают поучаствовать в процессе виноделия в более развлекательном формате, один из них – Chateau Pinot в Новороссийске. Здесь есть специальная туристическая программа "Прогулка в облаках": примерно за четыре часа здесь научат собирать урожай, дадут потанцевать на гроздьях и устроят пикник. Через год владельцы пришлют именную бутылку вина, к которой турист лично приложил свои руки (и ноги). Стоит это удовольствие 70 тысяч рублей для группы от 5 человек.

Подробная информация о приеме волонтеров появляется на сайтах и в социальных сетях виноделен ближе к августу.

Владимирская область

Ферма "Богдарня" неподалеку от города Петушки – это бывшая усадьба и заброшенный колхоз. Несколько лет назад ее выкупил англичанин Джон Кописки вместе со своей русской женой Ниной и построил тут целое хозяйство: гостевой дом, ресторан, сыроварню, конюшню и так далее. Особенно ферма гордится сырами. Здесь по голландским рецептам делают Филадельфию, Гауду и Рикотту – разумеется, из собственного же молока.

Туристов приглашают как на мастер-классы по приготовлению сыра (от 400 рублей с человека), так и на целые гастрономические туры с дегустацией от одного до трех дней. Также желающих научат выпекать хлеб, жарить стейки из свежей телятины и готовить блюда по старинным русским рецептам в настоящей печи. Стоит это от 20 тысяч рублей за группу до 10 человек.

Воронежская область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Воронежской области туристам предлагают поучаствовать в разведении скота. Например, у фермы Farm&Village есть туры, где без какого-либо сельскохозяйственного опыта можно посмотреть, как тут живут козы и лошади, приготовить для них корм и поухаживать за животными. Также здесь дадут попробовать себя в гончарном или кожевенном деле и научат делать сыр. Кроме того, можно насладиться прогулкой по окрестностям и покататься на лошадях.

Стоимость однодневного тура – 26 тысяч рублей на двоих, на выходные – 30 тысяч.

Тульская область

В Тульской области большинство фермерских хозяйств занимаются заготовкой ягод и грибов. Ближе к концу лета туристов ждут в местных садах, где можно собирать урожай жимолости, алычи, черешни, яблок, груш, грецкого ореха и многого другого. В некоторые из них можно устроиться волонтером и жить бесплатно. Если важен комфорт и развлечения, есть туры выходного дня.

В программе обычно посещение садов и сбор урожая (есть можно, сколько влезет), а также экскурсии на пасеку. Там при желании можно переночевать в апидомике на деревянных лежанках, внутри которых живут пчелы. Прямого контакта с ними, разумеется, нет, но их жужжание, запах меда и прополиса оказывает благотворное влияние на организм. Специалисты говорят: два часа сна с пчелами по эффекту приравниваются к восьми часам отдыха без них.

Стоимость тура на выходные – от 7,5 тысячи рублей с человека.

