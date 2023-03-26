Уберите камеру: чего нельзя снимать в разных странах

Туристы по всему миру регулярно сталкиваются с запретами на съемку. Некоторые из них вполне логичны и приняты практически везде: например, вряд ли вам где-то разрешат снимать военные объекты или госграницу. Но есть и неожиданные ограничения, не зная о которых можно получить штраф или даже тюремный срок.

ОАЭ

Практически в каждой арабской стране запрещается фотографировать людей без их разрешения. Направлять объектив на постороннего человека – вообще не очень этично в любой стране, но в ОАЭ за это можно получить немаленький штраф (до 10 миллионов рублей), а за публикацию снимка в соцсетях – вплоть до ареста на срок до полугода.

Кроме того, нельзя запечатлевать на фото чужое имущество, если по нему легко узнать владельца. К таким относятся, например, номер авто или табличка с адресом на частном доме.

Индия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Индии трепетно относятся к усопшим и ритуалам погребения, поэтому здесь запрещено снимать похороны и гхаты (места сожжения покойников). Местные считают, что душа таким образом останется на фотографии и ее следующей реинкарнации не случится. За это полагается штраф или же "обряд очищения от греха" в исполнении какой-нибудь бабушки, которая обязательно потребует денег за свои услуги.

В некоторых местах Мумбаи запрещено селфи, но связано это не с религиозностью, а с безопасностью. После того как участились случаи гибели туристов в погоне за эффектным кадром, селфи запретили на неогороженных океанских набережных, руинах храмов и некоторых других (всего таких точек в городе 16).

Официально нельзя снимать представителей некоторых каст и этнических групп, однако многие местные сами неособенно уважают этот запрет и с удовольствием фотографируются с туристами. Впрочем, если фото попросят удалить, лучше не спорить.

Египет

В Египте, как и в любой мусульманской стране, запрещено фотографировать людей без их разрешения, официально перед съемкой вы должны получить письменное согласие. Снимать в туристических кварталах можно, но главное – убедиться, что в кадр не попадают женщины и дети – их снимать нельзя ни при каких раскладах.

Кроме того, в стране нельзя фотографировать ничего, что может навредить имиджу страны. Под эту категорию подпадают трущобы, свалки мусора (в Каирском "Городе мусорщиков" уже давно действует негласный запрет на съемку), а также протестные митинги, аварии и прочие ситуации, которые могут быть расценены как угрожающие репутации страны.

Турция

В Турции порядки менее строгие, чем в Египте, но они есть. Женщин фотографировать также нежелательно (даже объектив наводить не стоит – может случиться скандал), особенно на пляже: незнакомку в купальнике можно сфотографировать только с ее согласия. Кроме того, нельзя снимать мужчин в форме (военных, полицейских и так далее), а также внутренние интерьеры мечетей, хотя предупреждающие знаки об этом есть далеко не везде.

Марокко

В Марокко также запрещено фотографировать местных без разрешения, особенно женщин. Некоторые всерьез верят, что таким образом человека можно сглазить, но многие резко перестают быть суеверными, если предложить за фото денег (50–100 рублей в местной валюте). Что касается уличных артистов, которые весьма колоритны, то фото за деньги – это их если не основной, то весьма ощутимый заработок.

Тунис

Помимо съемки незнакомцев без разрешения, в Тунисе запрещена съемка любого здания, если на нем висит государственный флаг.

Таиланд

В Таиланде же нельзя фотографировать достопримечательности, так или иначе связанные с королевской семьей, а также алкоголь, если на бокале и бутылке виден бренд. Сам факт фото бокала пива вряд ли будет иметь последствия, но если его опубликовать в соцсетях, то есть риск получить штраф.

На пляже Мао Кхао на Пхукете запрещено фотографироваться на фоне самолетов: неподалеку расположена взлетно-посадочная полоса, самолеты там пролетают слишком низко, и это может быть небезопасно. За нарушение запрета могут отправить в тюрьму на срок до 20 лет.

Вьетнам

Здесь нельзя фотографировать мавзолей Хошимина, а храмы разрешается снимать только снаружи, внутри – понадобится социальное разрешение. В Ханое есть очень колоритная улица, которую тоже нельзя фотографировать. Дело в том, что по ней пролегает железная дорога, и однажды поезд чуть не попал в аварию из-за толп туристов, поэтому съемку здесь запретили, чтобы никто не задерживался.

Законодательно не запрещено, но категорически не рекомендуется фотографировать кладбища и беременных женщин – во Вьетнаме это считается плохой приметой.

Малайзия

В Малайзии нельзя фотографировать людей в унизительном для них состоянии – если суд сочтет, что человек на вашем фото выглядит "не очень", то вам грозит штраф или даже тюремный срок. Также здесь запрещено фотографировать статуи Будды. С ними, кстати, и в других буддийских странах все не совсем однозначно: в некоторых снимать можно, но не разрешается фотографироваться на их фоне, плюс почти везде нельзя принимать для фото копирующие позы.