Врач-косметолог Калинина назвала главную опасность филлеров с маркетплейсов

На российских маркетплейсах снова появились филлеры для косметологических инъекций. Одни бесстрашно покупают их для процедур у косметолога, а другие даже вводят себе препараты самостоятельно в домашних условиях. Разбираемся с врачом и юристом, почему подобные процедуры – очень опасная идея.

"Сильный отек не сходит"

Фото: скриншот отзыва на маркетплейсе

Продажа препаратов для косметологических процедур на маркетплейсах – не новая история: например, зимой 2023 года пользователи Сети жаловались на некачественные липолитики, а уже летом – на последствия самостоятельного увеличения губ.

После скандалов продукция исчезала из ассортиментов интернет-магазинов, но несколько дней назад филлеры в очередной раз появились в свободной продаже на одной из площадок.

Продавцы утверждают, что препарат на основе гиалуроновой кислоты сделан в Корее и прошел необходимую сертификацию. Его якобы можно использовать для устранения "гусиных лапок" и носогубных складок, а также для увеличения губ.

Покупатели свободно приобретают такие филлеры, при этом некоторые решаются провести процедуру самостоятельно, не имея какого-либо опыта. Часть из них оставляет положительные отзывы.

"Очень боялась заказывать филлеры на маркетплейсах, но тут нужен был прям срочно. Перед процедурой проверила – консистенция та самая, без комочков. В губах ложится ровно, тянется плавно, моделируется легко", – отметила одна из покупательниц.



"Отличный филлер, долго стоит, важно правильно выбрать плотность", – написала другая пользовательница маркетплейса.



Фото: скриншот отзыва на маркетплейсе

Но есть и негативные отзывы.

"На товаре нет сертифицированной голограммы, нет штрихкода страны-производителя, нет маркировки партии и еще много нюансов. Думаю, что это подделка или нелегально завезенный товар", – отметила девушка.

Другие пожаловались на неприятные последствия после введения препарата.



покупательница филлера на маркетплейсе Губы стали прозрачными, не советую.

"Сильный отек не сходит уже второй день", – написала другая покупательница.

"Что-то он рассосался быстро", – написала еще одна девушка.

Ишемия, инсульт, аллергия

Фото: скриншот отзыва на маркетплейсе

Введение препаратов, купленных на маркетплейсах, может привести к закупорке сосудов, аллергической реакции (вплоть до анафилактического шока), а также эстетическим проблемам, например асимметрии лица. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Екатерина Калинина.

По ее словам, препараты заграничного производства имеют официальных дистрибьютеров в России. Приобретать такие филлеры может только клиника с лицензией на косметологию.



Екатерина Калинина врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Инъекции проходят очень жесткий контроль качества, имеют сертификаты и регистрационные удостоверения. Так мы знаем, что препарат произведен в конкретном месте, упакован должным образом, не потерял своих свойств во время транспортировки, имеет достаточный срок годности. Заключая контракт с посредником, медцентр может быть уверен, что инъекции соответствуют всем стандартам качества.

Препараты, купленные на маркетплейсах, скорее всего, не имеют сертификатов и регистрационного удостоверения.

"Мы понятия не имеем, кто производитель, поставщик, что в составе, как хранился препарат. Возможно, это контрафактная продукция, в составе которой компоненты ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности. Предсказать результат после введения таких филлеров невозможно", – подчеркнула врач.



Фото: скриншот отзыва на маркетплейсе

В свою очередь, самостоятельное введение подобных препаратов очень опасно. Во-первых, потому, что покупатель вряд ли имеет медицинское образование и знает анатомию.



Екатерина Калинина врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Введение таких инъекций без знаний анатомии лица, расположения нервов, сосудов приводит к жутким последствиям. Например, к эмболизации (закупорке) сосудов, которое может обернуться ишемией, инсультом, отмиранием тканей.

Незнание компонентов в составе чревато аллергической реакцией, вплоть до анафилактического шока и летального исхода. И только врач может предупредить развитие этого состояния.

"Есть множество возможных последствий с точки зрения эстетики. Например, человек может неправильно распределить филлер в тканях, или он не подойдет по плотности для определенной зоны. Тогда филлер будет мигрировать, комковаться и произойдет гиперкоррекция зоны, например, губы станут слишком большие", – рассказала специалист.

Чтобы избежать подобных последствий, важно не покупать филлеры с маркетплейсов и вообще не приобретать их самостоятельно. Инъекционные процедуры может сделать только дипломированный врач-косметолог, заключила Калинина.

Что говорит закон?

В случае возникновения проблем со здоровьем после инъекций с подобными препаратами доказать вину продавца и довести дело до суда будет сложно. Об этом Москве 24 рассказала медицинский юрист Татьяна Ефименко.

По словам специалиста, в РФ нет ограничений на дистанционную продажу медицинских изделий, к каким и относятся филлеры. Однако по распоряжению Росздравнадзора такие инъекционные препараты должны иметь регистрационное удостоверение – оно подтверждает их безопасность и эффективность. Проверить регистрацию можно на сайте Росздравнадзора и в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.



Татьяна Ефименко медицинский юрист Если окажется, что у продавца нет этой регистрации, то надо сообщить в прокуратуру, УФАС и Росздравнадзор. В таком случае его могут привлечь к административной ответственности, наложить штраф до 50 тысяч рублей и снять товар с продажи. Причем чаще всего ответственность несет именно продавец, а не маркетплейс.

При этом если покупатель увидел, что регистрационного удостоверения нет, и все равно воспользовался препаратом, то ответственность за последствия остается на нем.

"Ответственность также будет на покупателе, если удостоверение есть и продавец опубликовал инструкцию, что препарат не подходит для самостоятельного введения и использовать его можно только в кабинете врача-косметолога. А пациент проигнорировал этот факт и использовал его самостоятельно", – подчеркнула юрист.

Согласно статье 1098 Гражданского кодекса РФ, продавец или изготовитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник из-за нарушений потребителем установленных правил пользования товаром, предупредила Ефименко.



Профессиональный косметолог с лицензией никогда не будет вводить препараты с маркетплейсов, подчеркнула эксперт. Если же покупатель обратился к косметологу "на дому", предложил использовать такие филлеры и затем возникли проблемы со здоровьем, то перспективы судебного дела тоже будут минимальны.



Татьяна Ефименко медицинский юрист Тогда продавец также может говорить о том, что применение медицинских изделий должно осуществляться лицами с соответствующим образованием и при наличии лицензии, тем самым снимая с себя ответственность. В свою очередь, пвсевдокосметолог может просто не подтвердить обращение к нему, потому что на дому обычно документация не ведется.

Чтобы избежать подобных медицинских и юридических последствий, подобные процедуры важно делать только у профессионального врача-косметолога с соответствующей лицензией на медицинскую деятельность, заключила специалист.