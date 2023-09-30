Косметолог из Москвы обвиняется в проведении процедуры, приведшей к нейропатии у клиентки

Фото: Следственный комитет РФ

Жительницу Москвы обвиняют в оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате которых был нанесен вред здоровью жительнице Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы следственного управления СК России по Тюменской области.

По версии следствия, москвичка организовала на территории России сеть косметологических салонов, один из которых находился в Тюмени. Она приобрела аппарат для проведения косметологической процедуры SMAS-лифитинг. При этом она знала об отсутствии государственной регистрации на аппарат, отсутствии маркировки с указанием наименования изделия и наименования производителя.

Сообщается, что после покупки изделия москвичка договорилась с жительницей Тюмени о проведении косметологических процедур. После этого у пациентки развились осложнения в виде нейропатии. Их пришлось лечить путем оперативного вмешательства.

"Организовавшая работу салона SMAS-лифтинга в Тюмени женщина после объявления в розыск задержана на территории Москвы и помещена в СИЗО для дальнейшего этапирования в Тюмень", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее врач-дерматовенеролог Алла Королева сообщила о том, что на российском рынке препаратов для косметологических процедур заметили множество контрафактной продукции, использование которой может стать причиной опасных последствий. По ее словам, уход крупных западных компаний из РФ стал причиной появления недобросовестных "игроков". Некоторые фирмы покупают товары на "сером рынке".