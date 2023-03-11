08:40Общество
Косметолог рассказала об опасных последствиях увлечения филлерами
Фото: depositphotos/rmano.mail.ru
Наличие некоторых заболеваний, слишком частое повторение процедуры, некачественный препарат и неграмотные действия врача могут стать причиной опасных последствий при коррекции лица филлерами. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Мельник.
По ее словам, прежде чем приступать к процедуре, стоит оценить состояние своего здоровья.
"Как минимум вы должны хорошо себя чувствовать. Желательно сделать общий анализ крови и убедиться, что нет анемии и в целом все в порядке", – отметила она.
Основным компонентом филлеров является гиалуроновая кислота, а она питает не только хорошие клетки, но и плохие. Таким образом, если есть заболевание, она дает ему возможность прогрессировать, возбуждая клетки, пояснила врач.
Именно поэтому филлеры можно ставить только после 25 лет. До этого возраста организм еще растет, развивается, и полностью исключить наличие аутоиммунных заболеваний нельзя, предупредила косметолог.
Врач должен открывать коробочку с препаратом перед пациентом и отдавать ему ее, а также наклейку со штрихкодом, снятую со шприца. Кроме того, у специалиста должен быть доступ к сайту, через который можно проверить, зарегистрирован ли препарат на территории РФ.
По словам эксперта, несертифицированные препараты часто содержат в составе химические добавки и полимеры, которые, попадая в ткани человека, находят себе место и набухают. При этом сразу после процедуры все может выглядеть прекрасно, а неприятные последствия разовьются только через полгода или даже два.
"После введения плохой гиалуроновой кислоты в губы могут образоваться кисты. Это настолько твердые "шарики", что их возможно извлечь только хирургическим путем. Также может возникнуть фиброз кожи, при котором ткань рубцуется изнутри, а внешне дает синеву. При этом состоянии очень важно наблюдаться у врача, иначе оно может перерасти в онкологию", – объяснила Мельник.
Опасные последствия после введения филлеров могут быть и результатом неправильных действий врача. Поэтому надо очень тщательно подходить к вопросу, "где и у кого делать процедуру", напомнила косметолог.
Если врач при этом еще и не заметит свою ошибку, не окажет пациенту правильную помощь и отпустит домой, ишемия может дойти до необратимой стадии – апоптоза. В местах введения возникнут сильные отеки, болевые ощущения, изменится цвет тканей, и спасти их будет уже нельзя, предупредила косметолог.
Ранее врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что при инъекциях филлерами в зоны носа и лба есть риск потерять зрение. Чтобы этого избежать, врач посоветовал обращаться только к квалифицированным и дипломированным специалистам.
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