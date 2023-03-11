Косметолог рассказала об опасных последствиях увлечения филлерами

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Наличие некоторых заболеваний, слишком частое повторение процедуры, некачественный препарат и неграмотные действия врача могут стать причиной опасных последствий при коррекции лица филлерами. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Мельник.

По ее словам, прежде чем приступать к процедуре, стоит оценить состояние своего здоровья.

"Как минимум вы должны хорошо себя чувствовать. Желательно сделать общий анализ крови и убедиться, что нет анемии и в целом все в порядке", – отметила она.



Ольга Мельник врач-дерматовенеролог, косметолог Процедуры с филлерами нельзя делать при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, а также при сахарном диабете третьей и четвертой степени. При первой и второй можно, но только во время ремиссии.

Основным компонентом филлеров является гиалуроновая кислота, а она питает не только хорошие клетки, но и плохие. Таким образом, если есть заболевание, она дает ему возможность прогрессировать, возбуждая клетки, пояснила врач.



Именно поэтому филлеры можно ставить только после 25 лет. До этого возраста организм еще растет, развивается, и полностью исключить наличие аутоиммунных заболеваний нельзя, предупредила косметолог.





Ольга Мельник врач-дерматовенеролог, косметолог Филлеры не рекомендуется делать чаще чем 1 раз в 10 месяцев. А перед процедурой важно всегда убеждаться, что препарат сертифицирован.

Врач должен открывать коробочку с препаратом перед пациентом и отдавать ему ее, а также наклейку со штрихкодом, снятую со шприца. Кроме того, у специалиста должен быть доступ к сайту, через который можно проверить, зарегистрирован ли препарат на территории РФ.

По словам эксперта, несертифицированные препараты часто содержат в составе химические добавки и полимеры, которые, попадая в ткани человека, находят себе место и набухают. При этом сразу после процедуры все может выглядеть прекрасно, а неприятные последствия разовьются только через полгода или даже два.

"После введения плохой гиалуроновой кислоты в губы могут образоваться кисты. Это настолько твердые "шарики", что их возможно извлечь только хирургическим путем. Также может возникнуть фиброз кожи, при котором ткань рубцуется изнутри, а внешне дает синеву. При этом состоянии очень важно наблюдаться у врача, иначе оно может перерасти в онкологию", – объяснила Мельник.

Опасные последствия после введения филлеров могут быть и результатом неправильных действий врача. Поэтому надо очень тщательно подходить к вопросу, "где и у кого делать процедуру", напомнила косметолог.



Ольга Мельник врач-дерматовенеролог, косметолог Если врач, например, введет слишком много препарата или не сделает перед процедурой аспирационную пробу и попадет в сосуд, это может привести к ишемии тканей.

Если врач при этом еще и не заметит свою ошибку, не окажет пациенту правильную помощь и отпустит домой, ишемия может дойти до необратимой стадии – апоптоза. В местах введения возникнут сильные отеки, болевые ощущения, изменится цвет тканей, и спасти их будет уже нельзя, предупредила косметолог.

Ранее врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что при инъекциях филлерами в зоны носа и лба есть риск потерять зрение. Чтобы этого избежать, врач посоветовал обращаться только к квалифицированным и дипломированным специалистам.

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