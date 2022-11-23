Врач рассказал, в каком случае инъекции филерами грозят слепотой

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Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал о существующем риске потери зрения при инъекциях филерами в зоны носа и лба. Об этом сообщает "Газета.ру".

"При коррекции лба или носа есть вероятность попадания частицы филера в кровеносные сосуды, которые сообщаются с глазной артерией, что приводит к немедленной и безвозвратной потере зрения", – заявил эксперт.

Правильные и точные инъекции филерами возможны только при глубоких и качественных знаниях анатомии лица. В связи с этим требуется обращаться только к квалифицированным и дипломированным специалистам.

Важными факторами Ивкин назвал оконченное высшее образование врачей. Кроме того, рекомендуется выбирать косметологов, окончивших ординатуру по дерматовенерологии.

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