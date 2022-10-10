Трихолог перечислила правила мытья головы

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Во время мытья головы оставлять шампунь на волосах на долгое время не стоит, так как средство может плохо повлиять на состояние кожи, утверждает дерматолог, трихолог, подолог "СМ-Клиники" Наталья Щеплева. По ее словам, после нанесения продукта нужно недолго помассировать голову и сразу смыть его.

"Если на голове находятся укладочные средства, то требуется несколько раз повторить процедуру. Кроме того, для щадящего мытья, чтобы не повредить кожу голову и волосы, можно использовать несколько шампуней, один из которых будет более мягким", – отметила Щеплева в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт добавила, что продукт следует подбирать по типу кожи и волос. Она порекомендовала при выборе шампуня обращать внимание на свои проблемы кожи головы.

Щепелева поделилась, что средство следует наносить не только на голову, но и на кончики волос, так как на них может оставаться пыль, грязь и остатки масел с бальзамами.

Ранее профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, какие привычки могут привести к потере волос.

По ее мнению, накручивание волос на палец, жевание кончиков и их перетирание, выдергивание и выщипывание являются вредными манипуляциями, повреждающими структуру волос.

"Городской стандарт": экологичный шампунь

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