Косметолог рассказала о вредных для молодой кожи процедурах

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Сегодня многие девушки в погоне за сохранением молодости прибегают к сложным процедурам и "агрессивным" средствам для кожи. Тем не менее многие из них могут быть вредны для молодых, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказала косметолог и пластический хирург Надежда Петраш, в бытовом смысле молодым может считаться человек младше 30 лет, однако первые значительные возрастные изменения в коже происходят после 25 лет. В этом возрасте уже можно использовать гиалуроновую кислоту и низкоконцентрированные пилинги. К ботулинотерапии можно обращаться и в более раннем возрасте, но при наличии соответствующих показаний.

С осторожностью стоит подходить к лифтинговым процедурам. Обычно их начинают после 30 лет, однако молодые девушки могут прибегать к ним для устранения анатомических дефектов. Проблема заключается в том, что, например, при нитевом лифтинге могут потребоваться регулярные коррекции с хирургическим вмешательством. Это повышает риски травмирования кожи. Противопоказан в молодом возрасте и SMAS-лифтинг.

Также Петраш не рекомендует молодым девушкам контурную пластику, коррекцию губ филлерами, лазерную шлифовку кожи. Все эти процедуры по возможности следует отодвинуть на более взрослый возраст. То же касается и различных пластических операций: например увеличение груди требует замены имплантов каждые 10 лет, при этом каждая последующая операция обычно травматичнее предыдущей.

При отсутствии явных проблем и показаний врача для поддержания хорошего состояния кожи достаточно будет домашнего ухода, соблюдения правильного образа жизни и применения массажных техник, уверена косметолог. В отдельных случаях допустимы мезотерапия или плазмолифтинг.

Ранее косметолог Ксения Вебер напомнила, что зимой, как и летом, кожу необходимо защищать от внешнего воздействия. В этом могут помочь различные кремы и другие средства. При этом важно, чтобы они содержали антиоксиданты, например бета-каротин или витамин C.



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