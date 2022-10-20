Визажист рассказала, как сохранить свежесть лица после долгого перелета

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Во время долгого перелета следует увлажнять кожу тоником и мистом, утверждает визажист Наоко Шинту. Она работала с такими известными знаменитостями, как Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон и Рози Хантингтон-Уайтли.

По словам Шинту, воздух в салоне самолета достаточно сухой. Поэтому она посоветовала нанести на лицо и шею тоник, в состав которого входят аминокислоты и натуральные вещества. Также она порекомендовала распылять на себя мист.

Помимо этого, для подтягивающего эффекта подойдет ролик-сыворотка для кожи вокруг глаз.

"Возьмите с собой в путешествие питательный бальзам для губ и повторно наносите его на протяжении всего полета, особенно после еды или питья", – отметила Шинту в беседе с изданием Mirror.

Отличным решением перенести долгий перелет станет маска для волос, помогающая сохранить их увлажненными, заключила визажист.

Ранее дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что обладатели сухого типа кожи чаще других страдают шелушением. Причинами этого может быть морозная и ветреная погода, солнце, сухой воздух в отопительный сезон.



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