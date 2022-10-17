Эксперт рассказала, как ухаживать за волосами осенью и зимой

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В осенне-зимний период волосы начинают больше выпадать и ломаться, утверждает трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. По ее словам, в холодное время года уходу за волосами следует уделять в разы больше времени, чем в теплое.

Качанова считает, что волосы становятся хуже из-за перепада температур, малого количества витаминов и сухого воздуха, который осенью и зимой преобладает в помещениях из-за отопления. Эти факторы становятся причиной потери блеска и ломкости, а также выпадения.

Трихолог порекомендовала включить в свой постоянный рацион жирные сорта рыбы, молочные продукты, цитрусовые и тыкву. Помимо этого, она посоветовала мыть волосы только теплой водой, а не горячей. Шапки следует носить из натуральных тканей, считает Качанова.

Длинные волосы она порекомендовала прятать под одеждой, хорошо утеплять их.

"Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей", – поделилась Качанова в беседе с "Лентой.ру".

Ранее трихолог, подолог "СМ-Клиники" Наталья Щеплева рассказала, что во время мытья головы оставлять шампунь на волосах на долгое время не стоит. Она считает, что средство может плохо повлиять на состояние кожи.

По мнению специалиста, после нанесения продукта следует помассировать голову и сразу смыть его.

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