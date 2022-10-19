Косметолог рассказала, как защитить кожу в холодную погоду

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Зимой, как и летом, кожу необходимо защищать от внешнего воздействия. В этом могут помочь различные кремы и другие средства, рассказала в беседе с "Лентой.ру" косметолог Ксения Вебер.

В частности, перед выходом на улицу она советует использовать качественные защитные кремы. При этом важно, чтобы они содержали антиоксиданты, например бета-каротин или витамин C. Первый улучшает регенерацию, а второй замедляет выработку меланина, уменьшает пигментацию.

Также косметолог рекомендует зимой при уходе за кожей использовать средства для пилинга лица. Они помогают удалять мертвые клетки, улучшая текстуру кожи.

Не лишним будет пользоваться средствами для защиты от солнца, отмечает Вебер. Дело в том, что ультрафиолет может проникать через стекла и даже облака и пагубно воздействовать на кожный покров.

Ранее трансплантолог-трихолог и косметолог Татьяна Качанова рассказала, что в осенне-зимний период волосы начинают больше выпадать и ломаться, поэтому уходу за ними следует выделять больше времени.

Она рекомендовала носить шапки из натуральных тканей, а также наладить питание, включив в него жирную рыбу молочные продукты, цитрусовые и тыкву.



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