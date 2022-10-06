Россиянам рассказали о болезнях, которые может вызвать стресс

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Длительный стресс может стать причиной появления гипертонии, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем, заявил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов. Он считает, из-за такого состояния у большинства людей повышается давление.

Регулярный стресс приводит к повышенному артериальному давлению. Нормализовать его можно и без препаратов, утверждает эксперт. По его словам, помочь снизить давление может физическая активность, отказ от алкоголя и фастфуда, диета и многое другое.

"В борьбе со стрессом отлично поможет выполнение дыхательных практик и медитаций. Дыхательные упражнения способствуют понижению уровня адреналина, который выбрасывается в кровь в состоянии стресса", – отметил Османов в разговоре с "Мослентой".

Он добавил, что частое выполнение этих техник поможет уменьшить выработку почечного фермента, повышающего артериальное давление. Эксперт порекомендовал регулярно отслеживать свое состояние. Он напомнил, что человеку необходимо поддерживать уровень давления в пределах 120–130/80 миллиметров ртутного столба.

Ранее заместитель главного врача клиники "СМ-Косметология" Ольга Андриянова рассказала, что продолжительный стресс делает кожу сухой, раздраженной и чувствительной. Помимо этого, организм из-за такого состояния снижает выработку коллагена и эластина, что приводит к поплывшему овалу лица и появлению землистого оттенка.

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