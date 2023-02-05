Дерматолог перечислила главные причины расслоения ногтей

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Ногти часто начинают ломаться и расслаиваться из-за средств для снятия лака или грибкового поражения. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По ее словам, ногти могут быть ломкими и склонными к расслаиванию с рождения. Однако чаще это приобретенная проблема, которую провоцируют внешние факторы. "Например, если руки часто контактируют с бытовой химией. Поэтому необходимо надевать перчатки во время мытья посуды или уборки", – подчеркнула дерматолог.

Кроме того, в декоративных лаках и средствах для его снятия содержатся агрессивные вещества, которые нарушают целостность ногтевой пластины. Еще одной причиной плохого состояния может быть неверная обработка маникюрными инструментами. Чтобы избежать негативных последствий, подпиливать пластину надо в одном направлении – например, от боков к центру.

В любом случае при расслаивании ногтей есть смысл пройти медицинское обследование, посоветовала Мошкова.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Этот дефект может быть маркером таких заболеваний, как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз.

Изменения толщины и цвета пластинок могут быть признаками грибкового поражения, подчеркнула врач. Например, ноготь зеленеет при размножении синегнойных бактерий, что достаточно часто происходит при длительном ношении гель-лаков. Для уточнения диагноза требуется микроскопическое исследование на мицелий гриба, при положительном результате врач назначит антимикотики, объяснила дерматолог.

Еще одной причиной может быть дефицит таких микроэлементов, как магний, кальций, цинк, фосфор и селен. В таких случаях важно обратить внимание на качество рациона, отметила врач. Для скорейшего восстановления она рекомендовала делать лечебные ванночки с морской солью или парафином, увлажнять кожу рук кремом и ежедневно делать массаж фаланг пальцев.

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