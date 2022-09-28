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Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит состояние ногтей

Тусклые и ребристые: о каких заболеваниях говорит состояние ногтей
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Состояние ногтей может рассказать о дефиците витаминов и минералов в организме, заболеваниях легких, а также других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Чаще всего ногти страдают от грибковой инфекции – это грибковое поражение ногтей. В подавляющем большинстве случаев, если они стали тусклыми, ломкими, утолщенными, то надо смотреть, нет ли грибка. Это может сказать врач-дерматолог, который возьмет анализ", – говорит эксперт.

Если ногти вдруг поменяли форму, нужно обязательно показать их терапевту и спросить, в чем может быть причина, продолжает Чернышова.

При хронических заболеваниях дыхательной системы, при тяжелых заболеваниях легких часто ногти меняют форму, становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Если на ногтях появились белые пятна или полосы, это может говорить о дефиците витаминов и минералов, предупреждает врач. В этом случае лучше также обратиться к специалисту, который назначит необходимые анализы, заключила она.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях, которые несет гель-лак, если не снимать его более двух недель. Это может навредить ногтям, в частности сделать их ломкими и спровоцировать развитие грибка. Также аккуратнее с гель-лаком следует быть аллергикам.

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