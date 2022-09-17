Врач рассказала, о каких болезнях говорит цвет налета на языке

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что цвет налета на языке может рассказать о простуде, а также проблемах с печенью и желчным пузырем.
"Во время ОРВИ, когда человек болеет какой-то вирусной инфекцией, у него может быть налет на языке и задней стенке глотки. Даже когда ангина у него, вот этот налет с миндалин переходит на язык. Это белый нестирающийся налет", – говорит эксперт.
По словам терапевта, желтый налет чаще всего предупреждает о проблемах с печенью и желчным пузырем.
Ярцева добавила, что точную причину изменения цвета языка может установить только врач. Поэтому если человек заметил у себя такой симптом, то лучше обратиться к специалисту.
"Обычно грибковые заболевания характеризует черный язык, если это глубокое поражение пищевода. Кандидоз может быть пищевода и желудка на фоне длительного приема антибиотиков", – заключила эксперт.
Ранее россиянам рассказали о причинах неприятного запаха изо рта. По словам врача-гастроэнтеролога, эндоскописта Натальи Курганской речь может идти, например, о таких заболеваниях, как синдром избыточного бактериального роста в кишечнике или гастрит. Кроме того, неприятный запах способна провоцировать богатая мясной пищей диета.
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