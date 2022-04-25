Гастроэнтеролог рассказал, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в разговоре с Москвой 24 посоветовал срочно обращаться к врачу при длительной боли в животе, тошноте и горечи во рту.
По словам специалиста, самое опасное что может быть, – это кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Чаще всего оно сопровождается ощущением тошноты, слабостью, потливостью и изменением цвета кала: он становится черным либо немного красным.
Если болит правый бок, боль отдает в спину, повысилась температура, появилась горечь во рту, тошнота или ком в горле, то это может говорить об остром холецистите – воспалении желчного пузыря, продолжает Вялов.
Самая неприятная из всех проблем – это острый гепатит, когда печень начинает разрушаться, продолжает врач.
"Сначала это может быть без каких-либо симптомов, кроме какой-то резко возникшей усталости. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится темная, и изменение цвета кала, он становится светлым. Болевых симптомов при этом как бы нет, и человеку сложно заподозрить проблему", – объясняет специалист.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила, какие продукты могут навредить здоровью печени. В частности, специалист предостерегла от употребления за один присест большого количества фруктов. По ее словам, это может привести к жировой болезни печени из-за внушительных объемов фруктозы, поступающих в организм. Кроме того, Дианова посоветовала отказаться от продуктов, прошедших промышленную переработку.
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