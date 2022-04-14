Гастроэнтеролог рассказала о продуктах, вызывающих "страдание" печени

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что употребление большого количества фруктов одномоментно может привести к жировой болезни печени.

"Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы. Надо же как-то это все утилизировать, а печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать", – объясняет Дианова.

Также не следует злоупотреблять продуктами, в которых фруктоза содержится в качестве сахарозаменителя, продолжает диетолог.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог В результате возникает неалкогольная жировая болезнь печени. Происходит отложение жира в самой печени, и у нее со временем нарушается функция. Проявляется это тем, что клетки начинают потихоньку гибнуть.

К тем же последствиям может привести и употребление продуктов, прошедших промышленную переработку, говорит гастроэнтеролог. По словам эксперта, в них содержится много добавок и консервантов, которые нагружают печень.

"Это чужеродные компоненты для нас. И они могут приводить к нарушению функции печени, она же все перерабатывает, все утилизирует. Если у человека уже есть заболевание печени, например цирроз, ему вообще противопоказаны продукты, содержащие добавки. Должна быть максимально натуральная пища", – подчеркнула диетолог.

Кроме того, жировую болезнь печени может спровоцировать сочетание жирной, жареной и сладкой пищи, предупреждает врач. "Это может быть, например, фастфуд или колбасы типа брауншвейгской, где количество жира отнюдь не меньше количества мяса, где-то пополам примерно. Это тортики с бисквитом и большим количеством жирного крема. Такие продукты очень вредны", – отмечает Дианова.

Не следует забывать и о вреде алкоголя, напоминает гастроэнтеролог. "Алкоголь тоже способствует отложению жира, обладает разрушающим действием при передозировке. И возникает алкогольная болезнь печени", – заключила эксперт.

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