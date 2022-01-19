Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть консервы

Фото: Агентство "Москва"
Рыбные и мясные консервы противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек. Об этом рассказала гастроэнтеролог Лина Мурадова в беседе с Ura.ru.
По ее словам, в консервах содержится большое количество соли, которая препятствует разложению продуктов.
"Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы – это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще не видят рыбу", – пояснила Мурадова.
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург добавил, что на здоровье негативно могут повлиять и сладкие консервы. Он отметил, что самыми полезными для здоровья способами консервации являются пастеризация, ультрафильтрация и сушка.
"Самый полезный способ консервирования – это пастеризация, когда каждый нагрев до 60 градусов убивает определенное количество микробов. Еще более щадящая форма – ультрафильтрация, когда жидкие продукты пропускаются через очень тонкие фильтры, задерживающие бактерии и вирусы. И сушка, при которой происходит изначально шоковая заморозка", – отметил Гинзбург.
Он рассказал, что во всех этих случаях страдают витамины, поэтому лучшим способом является замораживание.
Ранее нутрициолог Мария Розанова рассказала, что нормализация работы желудочно-кишечного тракта и сбалансированный рацион спасают людей от авитаминоза. По словам эксперта, важно диагностировать и вылечить заболевания ЖКТ, чтобы наладить этапы пищеварения, благодаря которым будут усваиваться все питательные вещества. Необходимо также уяснить, что такое сбалансированный рацион.
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