Нутрициолог назвала способ избежать авитаминоза зимой

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Нутрициолог Мария Розанова в беседе с Москвой 24 рассказала, что нормализация работы желудочно-кишечного тракта и сбалансированный рацион спасают людей от авитаминоза.

"Последние крупномасштабные исследования говорят нам о том, что многие витамины синтезируются внутри организма, главное – создавать для этого условия. А это делает микрофлора кишечника", – объяснила Розанова.

По словам эксперта, важно диагностировать и вылечить заболевания ЖКТ, чтобы наладить этапы пищеварения, благодаря которым будут усваиваться все питательные вещества. Необходимо также уяснить, что такое сбалансированный рацион.





Мария Розанова нутрициолог По международному рейтингу диет первое место у средиземноморской диеты. В рационе должна быть рыба, морепродукты, красное мясо 1–3 раза в неделю, а также овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, оливковое масло холодного отжима, орехи, молочные продукты.

По словам нутрициолога, эта диета подходит для ежедневного питания. Она рекомендована для лечения болезней сердца, сосудов, печени, сахарного диабета, отлично помогает снижать вес и удерживать его надолго. Такая система питания рекомендуется взрослым, детям, беременным.

"В зимний период особенно важно употреблять овощи и фрукты по 500 граммов в день, чтобы получить все необходимое для организма. Отдавайте предпочтение тем овощам и фруктам, которые к нам привозят из местности, где сейчас сезон этих продуктов. Тщательно мойте их перед употреблением", – разъяснила эксперт.

По мнению нутрициолога, выбор качества продуктов тоже имеет большую роль. Покупать еду следует в крупных супермаркетах, где продукты хранятся в хороших условиях и имеют сертификаты качества, подчеркнула Мария Розанова.

Ранее терапевт-диетолог Ольга Лушникова отметила, что употреблять в пищу следует только нерафинированные растительные масла, полученные методом холодного прессования – отжима. При таком способе не разрушается структура полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, продукт легко усваивается. По словам эксперта, в результате рафинирования – процесса очищения масел от всевозможных примесей – получается бесполезная жидкость, полностью лишенная ценных веществ.

