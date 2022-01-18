Врач рассказала, почему горох и фасоль никогда не заменят мясо

Из-за моды на здоровый образ жизни покупатели обратили внимание на горох, фасоль и чечевицу. Мы выясняли, всем ли полезны бобовые, с чем их лучше сочетать и можно ли заменить такой пищей мясо.



Без мяса не обойтись

Врачи советуют тем, кто следит за своим здоровьем и хочет сделать питание максимально рациональным и разнообразным, налегать на бобовые. Речь, в частности, идет о белой и красной фасоли, чечевице, нуте, горохе и маше. По содержанию легкоусвояемого белка бобовые не имеют аналогов среди продуктов растительного происхождения. Но, по словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, нужно помнить, что этот белок нельзя сравнивать с животным белком.

"Только белок мяса, птицы, рыбы, яиц содержит все незаменимые аминокислоты – те, которые в организме не синтезируются, а поступают лишь с едой. При рациональном питании нужно употреблять 55% белка животного происхождения и 45% растительного," – отмечает эксперт.

Врач подчеркивает, что бобовые также являются прекрасными источниками витаминов группы В и минералов, таких как калий, цинк. По информации специалиста, в чечевице содержится много железа, в фасоли – магния, а в горохе – витамина В1. Поэтому можно и нужно включать разные виды бобовых в свой ежедневный рацион.



Помогаем сердцу

Врач напоминает, что бобовые находятся в числе лидеров по содержанию пищевых волокон (клетчатки).





Ольга Лушникова диетолог-терапевт Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина, нормализует сахар в крови, улучшает перистальтику кишечника, профилактирует запоры. Она ускоряет выведение токсинов и является пищей для "полезных" бактерий микробиома, что важно для состояния ЖКТ и здоровья в целом.

По словам эксперта, употребление бобовых показано больным сахарным диабетом 2-го типа, людям с избыточным весом и ожирением. Фасоль и горох включают в рацион страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая пища может оказать помощь при нарушении стула.

Однако врач обращает внимание, что бобовые могут быть противопоказаны при некоторых воспалительных заболеваниях ЖКТ (болезнь Крона, язвенный колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и другие), а также при синдроме избыточного бактериального роста. Больным подагрой тоже необходимо ограничить употребление этих продуктов.



С чувством меры

По мнению диетолога-терапевта, необходимо помнить, что бобовые тяжело переваривать даже здоровым людям. Чтобы избежать дискомфорта в кишечнике, вздутия и метеоризма, нужно учитывать особенности организма и соблюдать чувство меры.

"Начинайте с небольших порций, например с проростков бобовых (маша или чечевицы). Они перевариваются легче. Проростки – настоящий кладезь витаминов, минералов, антиоксидантов и других биологически активных веществ", – разъясняет Ольга Лушникова.

По словам эксперта, белок бобовых, как правило, хорошо переваривается при нормальной кислотности желудочного сока. Если она снижена, то стоит использовать при приготовлении блюд лимонный сок или употреблять консервированные продукты. Нужно внимательно читать состав заготовок. Например, хороший вариант – фасоль, соль и вода. Врач призывает не сочетать горох, чечевицу и фасоль с животным белком, потому что бобовые тормозят выработку пищеварительных ферментов, необходимых для его переваривания.

"Лучше всего такие продукты сочетаются с овощами и зеленью", – комментирует эксперт.

Перед готовкой Ольга Лушникова советует замачивать бобовые минимум на 6–8 часов в теплой, чуть подкисленной яблочным уксусом или лимонным соком воде. Причем жидкость следует несколько раз менять. Варить блюдо надо на медленном огне, не закрывая крышкой. Воды должно быть в 3–4 раза больше, чем бобовых.

