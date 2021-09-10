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Врач рассказала, какие бананы лучше включить в рацион

Спелый или зеленый: какие бананы лучше включить в свой рацион
общество еда

Бананы в рационе москвичей едва ли не популярнее картошки. Между тем специалисты до сих пор спорят о пользе этих всесезонных плодов. Разбираемся, всем ли можно есть бананы и на что нужно обратить внимание при их выборе.

Молодо-зелено

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Специалисты по питанию давно отметили, что свойства банана очень сильно меняются по мере его созревания. Изменениям подвержены калорийность, гликемический индекс, содержание витаминов и антиоксидантов плода.

"Калорийность зеленого банана составляет примерно 89 килокалорий на 100 граммов продукта, тогда как в спелых она может достигать 170 килокалорий на 100 граммов плода", – говорит терапевт, диетолог Ольга Лушникова.

По словам эксперта, зеленый банан содержит значительное количество резистентного (устойчивого к воздействию пищеварительных соков) крахмала 2-го типа. Он также присутствует в других сырых или незрелых плодах. Например, в незрелых хурме и манго, сырой моркови, свекле, картофеле, зеленых яблоках.

Резистентный крахмал не переваривается в организме человека, зато наряду с пектином и инулином (растворимая клетчатка, также содержащаяся в зеленых бананах) служит отличным источником питания для полезных бактерий микрофлоры кишечника.
Ольга Лушникова
терапевт, диетолог

Лушникова отмечает, что людям с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) нужно быть внимательнее с зелеными плодами, так как они могут спровоцировать вздутие, повышенное газообразование и дискомфорт в кишечнике.

По словам врача, плюсы резистентного крахмала и растворимой клетчатки в том, что они снижают аппетит и хорошо насыщают, нормализуют уровень глюкозы в крови, повышают чувствительность клеток к инсулину. С их помощью налаживается стул.

Крахмал и растворимая клетчатка – прекрасная профилактика онкологических заболеваний толстого кишечника и прямой кишки. Они связывают токсины в кишечнике, нормализуют липидный профиль, снижая уровень "плохого" холестерина. Плюс ко всему их употребление – отличная профилактика желчнокаменной болезни.

Ставка на зрелость

Фото: depositphotos/OlesySH

Зеленые бананы, по словам Лушниковой, можно и нужно включать в рацион людям, старающимся нормализовать вес, и больным сахарным диабетом 2-го типа. А вот со спелыми плодами врач советует быть осторожнее. По мере созревания банана резистентный крахмал разрушается ферментами, непосредственно содержащимися в плоде, и превращается в простые сахара.

Зрелый плод вкуснее и слаще, но его гликемический индекс гораздо выше, чем у незрелого. Половину спелого банана можно позволить себе даже при ожирении и сахарном диабете 2-го типа, но желательно в виде десерта, после основного приема пищи, вписывая в суточную калорийность.
Ольга Лушникова
терапевт, диетолог

"Или использовать банан в качестве перекуса, сочетая его с орешками. Полезные жиры и растительный белок орехов служат своего рода "буфером" – в итоге сахар в крови не будет резко повышаться", – говорит эксперт.

Тем не менее у спелых бананов, по мнению Лушниковой, есть и преимущества перед зелеными. "В зрелых плодах содержится значительно больше природных антиоксидантов, в том числе и веществ, обладающих противораковой активностью", – уточнила диетолог.

Однако что касается витаминов и микроэлементов, то по мере созревания их количество уменьшается.

Что нужно для счастья

Фото: depositphotos/yarunivphoto

Бананы богаты микроэлементами. В частности, Лушникова отмечает, что любимый многими плод – хороший источник калия. Этот элемент способствует укреплению мышц, улучшает метаболизм клеток и нормализует обмен веществ. Кроме того, принимает участие в функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем.

В бананах содержится и магний, который является одним из основных элементов, необходимых для нормальной работы человеческого организма.

Магний задействован во многих процессах, протекающих в клетках, благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах.
Ольга Лушникова
терапевт, диетолог

Кроме того, плод содержит витамин С (сильнейший антиоксидант и иммуномодулятор), а также витамины группы В (особенно В6). Не зря считается, что бананы повышают настроение: в их состав входят аминокислоты триптофана, предшественника серотонина – гормона счастья и удовольствия.

Таким образом, по словам врача, польза и преимущества есть у всех видов бананов. Поэтому если нет противопоказаний, то их нужно включать в рацион в зависимости от целей и вкусовых предпочтений.

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