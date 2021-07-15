Врач объяснила, почему опасно покупать грибы с рук в городе

Такое лакомство, как грибы, ни в коем случае нельзя приобретать в непроверенных местах и у незнакомых людей. Мы разбирались, чем грозит спонтанная покупка лесных грибов.



Кот в мешке

Порой корзинка с подберезовиками или лисичками выглядит настолько аппетитно, что сложно удержаться от покупки грибов в городе или по дороге на дачу.

"Грибы очень быстро впитывают из окружающей среды различные токсины и накапливают их. При покупке с рук вы не знаете, где они были собраны и насколько токсичны. Даже если грибы не ядовитые, у них нет сертификатов и ветеринарного заключения. Также они могут быть не первой свежести, что добавит им токсичности", – предостерегает диетолог Алена Барредо.

Эксперт напоминает, что грибы, собранные в лесу, за 500–600 метров от проезжей части, считаются чистыми. Однако чистота и свежесть лесного лакомства сводится на нет, если его продают возле дороги. Грибы обязательно впитают в себя выхлопные газы, пыль, тяжелые металлы. В итоге существует риск получить интоксикацию.

Кроме того, по словам врача, бывало, когда люди под видом съедобных грибов приобретали у частников ядовитые. Многие виды поганок легко спутать с сыроежками. В таких случаях при отравлении возможен даже летальный исход.



Фото: портал мэра и правительства Москвы



Распознать врага

Если же вы все-таки решились купить грибы с рук, врач советует тщательно проверить их перед приготовлением. "Свежие грибы будут крепкими, при надломе они слегка хрустят и пахнут лесом и землей. Если грибы мягкие, со странным запахом, то их лучше всего выбросить", – комментирует эксперт.

После покупки диетолог призывает замочить лесной трофей на несколько часов в соленой воде – она вытягивает вредные вещества. Затем грибы следует отварить, причем первый бульон необходимо обязательно слить. Врач не рекомендует приобретать с рук и консервированные грибы, так как в данном случае риск заболеть ботулизмом при их употреблении очень высок.

Эксперт обращает внимание на симптомы отравления грибами: сильная тошнота; приступы рвоты; резкая головная боль; различные боли в области живота, кишечника – колющие, режущие, тянущие; обильный жидкий стул, причем многократный; судороги; нарушение зрения; хриплый голос; сильная жажда и обезвоживание организма; слабость и обильное потоотделение. Также в тяжелых случаях у отравленных холодеют пальцы и стопы ног, а кожа приобретает синеватый оттенок. Температура тела способна опуститься до 36–35 градусов.

"Первые симптомы отравления могут проявиться уже через 1,5-2,5 часа после употребления грибов. Если симптомы проявились значительно позже, например, через 6–22 часа, то, вероятнее всего, это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами, в частности поганками", – комментирует Алена Барредо.

В такой ситуации необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Причем диспетчеру сразу надо сказать, что пациент, скорее всего, отравился грибами, чтобы к больному выехала бригада с врачами-токсикологами.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая помощь

До приезда докторов надо постараться оказать пострадавшему первую помощь, в частности промыть желудок. Для этого человеку нужно дать выпить 1,5–2 литра воды комнатной температуры, а затем вызвать рвоту.

"После промывания желудка пострадавшему можно дать сорбенты, например активированный уголь, белый уголь, "Энтеросгель" или "Зостерин". Чтобы не допустить обезвоживания организма, человек должен пить как можно больше жидкости – минеральную негазированную воду или охлажденную кипяченую", – говорит врач. Отравленного надо положить на кровать в прохладном помещении, а если его знобит, то укутать одеялом.

Остатки грибов, которые ел пострадавший, не следует выбрасывать. Нужно передать их врачам бригады скорой помощи. По словам диетолога, это необходимо, чтобы в токсикологии могли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился, и применить необходимое лечение. Кроме того, важно рассказать доктору, кто еще употреблял в пищу опасные грибы.

