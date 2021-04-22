Нутрицитолог рассказал, как похудеть, не ограничивая рацион

Вопрос "Что бы такое съесть, чтобы похудеть?" больше не звучит как анекдот. Скинуть вес можно, даже лежа на боку. Специалисты по функциональному питанию раскрыли тайны похудения без подсчета калорий и перехода на гречку с кефиром.



Худеем во сне

Интервальное голодание называют диетой для ленивых. По мнению модных дам, это тот случай, когда можно есть что хочешь и худеть. Все дело в том, когда именно воздерживаться от пищи. Классическая схема – 16 часов человек голодает, а в течение 8 может есть почти все, что захочет. Эти цифры только смотрятся страшно, потому что большая часть голодания приходится... на время сна. Чтобы стать сторонником модной системы, надо всего лишь отказаться от раннего завтрака или позднего ужина.

"В этой системе нет ограничений по калориям, – рассказывает нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения, эксперт в сфере ЗОЖ Нонна Ковалевская. – Рацион может быть любым, главное – уложиться во временной интервал. Причем этот интервал можно выбрать самостоятельно – к примеру, с 12 до 20 часов или с 9 до 17. Диета отлично подходит людям, которые поздно засыпают, ведь можно есть после 18 при условии, что завтрак пришелся на полдень. Отсутствие строгости, запретов и возможность варьировать режим питания делает интервальное голодание отличным вариантом для всех, кто желает похудеть без вреда для здоровья.

Подальше от кухни

Нутрициолог считает, что окно голода постепенно в течение недели надо увеличивать на час. Сначала довести интервал до 14 часов воздержания от пищи, затем до 16, а со временем можно даже до 18 часов.

"Привыкнуть и войти в график поможет питание в одно и то же время, – отмечает Нонна Ковалевская. – После вечернего приема пищи лучше уйти с кухни, не ходить по магазинам и ресторанам, не готовить, а заняться любимым делом – рисовать, вышивать. От мыслей о еде отвлекут поход в спа, любимая музыка".

Разумеется, усилия будут сведены к минимуму, если в свободный от голодания промежуток набрасываться на еду и жевать все подряд, уничтожая больше суточной нормы. По словам специалиста по здоровому питанию, между голоданиями можно есть любую здоровую пищу, кроме простых сахаров, быстрых углеводов, копченостей, колбас и т. д. А интервал между приемами пищи нутрициолог определяет в 4 часа. И тут, конечно, могут возникнуть сложности у тех, кто готовит пищу домочадцам или привык часто перекусывать.

"Первую неделю делегировать обязанности по кухне надо кому-то из членов семьи, – отмечает Нонна Ковалевская. – После наступает привыкание и будет легко переносить соблазны".



Ради чего?

Интервальному голоданию приписывают чудодейственные свойства. Считается, что оно дает организму возможность отдохнуть и способствует омоложению.

"Периоды голодания положительно сказываются на обновлении клеток и помогают замедлить процессы старения, – отмечает нутрициолог. – Стабилизируется уровень инсулина и глюкозы, а значит, внешний вид кожи будет улучшаться. Единственный минус может возникнуть только в случае, если вам противопоказан такой вид питания, а вы об этом не знаете. Обязательно нужно сделать обследование, чтобы исключить все риски. Практиковать интервальное голодание можно здоровым взрослым людям, тем, у кого нет нарушений пищевого поведения и работы желудочно-кишечного тракта".

Интервальное голодание не рекомендуется:

