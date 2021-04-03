Диетолог рассказал, как правильно выбирать продукты на ярмарках выходного дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Диетолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 дал несколько рекомендаций о том, как правильно выбирать продукты на ярмарках выходного дня.

В пятницу, 2 апреля, в Москве начался сезон ярмарок выходного дня. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00.

Ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь во всех округах Москвы. В этом году на них распределят 1 526 торговых мест по 65 адресам. На ярмарках можно приобрести продовольственные товары и сельхозпродукцию из России и стран – членов Евразийского экономического союза от фермеров, которые подали заявки на участие.

В первую очередь Арзамасцев рекомендовал не выбирать "идеальные" продукты. Овощи и фрукты, выращенные наиболее естественным путем, будут иметь больше внешних недостатков, отмечает диетолог.

"Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному. Если говорить о яблоках, например, у них будет много точек черных на кожуре. Это говорит о том, что при производстве таких продуктов использовалось меньше обрабатывающих компонентов. В том числе использовалось меньше каких-то веществ при перевозке этих товаров", – объяснил специалист.

Кроме того, он назвал продукты, которые на ярмарках следует выбирать с особой осторожностью.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог С особой осторожностью стоит отнестись к грибам и каким-то соленьям, в том числе с грибами. Потому что там малейшие нарушения технологической обработки могут достаточно серьезно повредить здоровью. Также нужно смотреть, откуда везут грибы. Лучше брать те, которые из рассадников.

Также диетолог рекомендовал с аккуратностью относиться к покупке скоропортящихся продуктов.

В целом в апреле лучше всего на ярмарках сделать выбор в пользу различных корнеплодов. По словам Арзамасцева, в середине весны в столичном регионе это самые полезные продукты.

"Это морковь, капуста, репа и так далее. Они буду содержать больше витаминов, чем привозные и те продукты, которые выращены в тепличных комплексах в кратчайшие сроки с применением добавок. Исключением может быть разве что зелень", – рассказал диетолог.

Наконец он настоятельно рекомендовал отказаться от привычки пробовать фрукты и ягоды перед покупкой. Это особенно важно в период пандемии коронавируса.

"В условиях ковида контактный способ передачи никто не отменял", – отметил специалист.

Он посоветовал выбирать продукты по внешним параметрам, всегда обращать внимание на документы, в которых указан производитель, а также на условия и места, в которых были выращены овощи и фрукты.

Отметим, что все продавцы здесь имеют документы, подтверждающие безопасность и качество их продукции. Кроме того, ярмарки с прошлого года работают в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами по коронавирусу.

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