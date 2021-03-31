Диетолог рассказала, как начать путь к здоровому питанию

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Путь к здоровому питанию необходимо начать с похода к врачу и обследования. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, нужно, чтобы каждый имел доступ к достоверной информации, которая основана на принципах доказательной медицины.

В случае, если человек решил внести изменения в свое питание, а также придерживаться принципов здорового образа жизни, путь необходимо начать с обращения к специалистам, добавила Стародубова.

"Пройти медицинское обследование, получить необходимые медицинские консультации и, обладая полной информацией, следовать в правильном направлении", – цитирует диетолога РИА Новости.

Ранее Стародубова назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав блюда и способ приготовления. В случае с готовым блюдом на заказ его состав не изменить, отметила диетолог. При этом она порекомендовала заказывать продукты на доставку.