Диетолог предупредил об опасности блинов с начинкой

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Блины с начинкой могут быть опасны, если при их приготовлении и хранении игнорировались санитарные нормы. Об этом РБК рассказал главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, риск микробиологической порчи резко возрастает, так как для каждой начинки есть разные требования к хранению.

Тутельян подчеркнул, что самыми опасными являются блины с начинкой из вареного мяса, творога и рыбы. Данные продукты, по его словам, являются скоропортящимися.

Диетолог отметил, что предпочтение стоит отдавать обычным блинам без добавок.

Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина назвала вредную начинку для блинов. К ней специалист отнесла привычное для россиян сливочное масло. По словам врача, масло может привести к перенапряжению желудка и поджелудочной железы.