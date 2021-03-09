В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору продуктов к Масленице, которая в этом году проходит с 8 по 14 марта.
Как отмечается, в первую очередь внимание нужно обратить на выбор муки.
"К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты уточнили, что плесень в муке можно определить по специфическому затхлому запаху, а при прокисании появляется кислый вкус и запах. Хранить муку необходимо так, как сказано на этикетке. А перед замешиванием теста муку нужно просеять, посоветовали эксперты.
"При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски", – говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в магазине замороженные ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Отмечается, что это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта.
При выборе мяса специалисты посоветовали не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, а также с автомашин вдоль дорог. В Роспотребнадзоре напомнили, что мясо должно подвергаться достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.
Ранее сообщалось, что для жителей столицы приготовление блинов обойдется в 125 рублей, а для Подмосковья – в 118 рублей. Данные приведены для семьи из четырех человек.
Также отмечалось, что блины со сгущенкой обойдутся для москвичей в 232 рубля, а для Подмосковья – в 225 рублей. Если начинка будет мясная, то столичной семье придется потратить 289 рублей, а подмосковной – 273 рубля. В 219 рублей обойдутся москвичам блины с вареньем, а жителям области – в 189 рублей. Масленичное лакомство с творогом обойдется в 296 рублей для столицы и 266 рублей для Подмосковья.
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