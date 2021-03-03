Названа цена за стопку блинов для московской семьи

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Для жителей столицы приготовление блинов к Масленице, которая в этом году выпадает на неделю с 8 по 14 марта, обойдется в 125 рублей, а для Подмосковья – 118 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. Уточняется, что данные приведены для семьи из четырех человек.
"Для москвичей стоимость блинов за год выросла на 3,1%, а для жителей области на 3,5%. Больше всего на это повлиял рост цен на сахар из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. Также серьезно подорожала мука – здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что блины со сгущенкой обойдутся для москвичей в 232 рубля, а для Подмосковья – в 225 рублей. Если начинка будет мясная, то столичной семье придется потратить 289 рублей, а подмосковной – 273 рубля. В 219 рублей обойдутся москвичам блины с вареньем, а жителям области – в 189 рублей. Масленичное лакомство с творогом обойдется в 296 рублей для столицы и 266 рублей для Подмосковья.
"Блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию. Банк России ожидает, что по итогам текущего года цены вырастут на 3,7 – 4,2% и в дальнейшем инфляция останется вблизи 4%", – добавили в пресс-службе.
Ранее москвичам рассказали, как выбрать блины.
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