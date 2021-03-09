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Общество

10:39

Роскачество обнаружило кишечную палочку в замороженных блинчиках с мясом

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскачество проверило 20 торговых марок замороженных блинчиков с мясом на безопасность, наличие антибиотиков и пестицидов, процентное содержание начинки и соответствие ее заявленному составу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты в ходе исследования не обнаружили пестицидов, опасных для здоровья тяжелых металлов и радионуклидов. Количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок соответствует установленным нормам. Также Роскачество не обнаружило генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.

При этом состав начинки полуфабрикатов некоторых торговых марок не соответствовал заявленному на упаковке.

Так, в блинах торговой марки Metro Chef специалисты нашли ДНК сои, а в продукции "Царское Подворье" была выявлена ДНК свиньи, которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве.

В начинке блинчиков "Лента" не оказалось следов говядины, которая заявлена в составе продукта. Начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки.

Кроме того, специалисты Роскачества зафиксировали повышенное количество анаэробных микроорганизмов в блинах торговых марок "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко", "От Ильиной" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".

А в блинчиках с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко" специалисты обнаружили бактерию кишечной палочки.

Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина назвала вредную начинку для блинов. По ее словам, к перенапряжению желудка поджелудочной железы может привести масло.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина предостерегла от обжорства блинами на Масленицу. Она также посоветовала есть блины с начинкой из грибов или капусты.

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