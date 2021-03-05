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Москва 24

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Общество

13:51

Диетолог предостерегла от обжорства блинами на Масленицу

общество еда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Масленицу лучше есть блины с начинкой из грибов или капусты, чтобы избежать проблем с пищеварением, а также не набрать лишний вес, рассказала в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Хотелось бы предостеречь от обжорства, потому что организму все равно, праздник у нас или не праздник, он реагирует по-своему. Блины, конечно, можно есть, но не съедать за раз большое количество", – рассказала диетолог.

Соломатина отметила, что употребление блинов с начинкой лучше разделить на несколько приемов пищи. Она посоветовала есть их вместо основного блюда.

От сладкой начинки специалист посоветовала отказаться.

"Я понимаю, многие (предпочитают. – Прим. ред.) блины со сгущенкой, вареньем, но нужно помнить, что здесь опасность возрастает во много раз. И так блины из муки высшего сорта – это почти сахар по калорийности и воздействию на организм, а мы еще и усиливаем другими сахарами", – пояснила она.

Также диетолог рекомендовала жарить блины на небольшом количестве масла или отказаться от него совсем.

В этом году Масленица выпадает на неделю с 8 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что для жителей столицы приготовление блинов обойдется в 125 рублей, а для Подмосковья – 118 рублей. Данные приведены для семьи из четырех человек.

Также отмечалось, что блины со сгущенкой обойдутся для москвичей в 232 рубля, а для Подмосковья – в 225 рублей. Если начинка будет мясная, то столичной семье придется потратить 289 рублей, а подмосковной – 273 рубля. В 219 рублей обойдутся москвичам блины с вареньем, а жителям области – в 189 рублей. Масленичное лакомство с творогом обойдется в 296 рублей для столицы и 266 рублей для Подмосковья.

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