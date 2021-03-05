Диетолог назвала вредную начинку для блинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала о вредной начинке для блинов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, к перенапряжению желудка и поджелудочной железы может привести масло.

"Лучше отдать предпочтение таким начинкам, как творог, сметана или рыба. Блины же лучше есть горячими, так как при высокой температуре жиры в них быстрее расщепляются. Попробуйте альтернативные варианты, например, блины из гречневой муки, но в небольшом количестве", – сказала она.

Диетолог также напомнила о высокой калорийности блинов, поэтому рекомендовала их есть в первой половине дня.

По словам Пичугиной, от употребления данного лакомства лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что на Масленицу лучше есть блины с начинкой из грибов или капусты, чтобы избежать проблем с пищеварением, а также не набрать лишний вес.