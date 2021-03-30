Нутрициолог рассказала, как меньше есть на ночь

Фото: Depositphotos/AndreyPopov
Нутрициолог Мария Сиротина рассказала, как меньше есть на ночь без уменьшения порций. Свои рекомендации она привела в соцсети Instagram.
По словам специалиста, сбалансированный завтрак поможет избежать чувства голова в течение дня, а также устранить желание перекусов. Кроме того, Сиротина советует, чтобы в еде преобладали не углеводы, а белки.
Для того чтобы получить заряд энергии на день, организму сначала необходимо из глюкозы восстановить гликоген печени после сна, затем остатки растащить по клеткам, где она превратится в энергию АТФ. Для этого обязательно нужно завтракать.
Нутрициолог заявила, что эффективность ее совета подтверждают результаты исследования. Специалисты выяснили, что студенты и молодые люди, которые пропускали завтрак, в 35–40% случаев злоупотребляли сладким и колой. Если же испытуемые получали на завтрак продукты с высоким содержанием белка, у них исчезала потребность в десертах, а вечером они съедали на 200 килокалорий меньше.
По мнению Сиротиной, для сбалансированного завтрака подходят яйца пашот, омлет, в том числе с кусочками курицы или индейки, отварные яйца и разнообразные тосты: с кусочком курицы гриль, с куриным паштетом, с красной рыбой и авокадо или маслом.
Ранее врач из Германии Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые представляют опасность для здоровья кишечника. Он призвал людей отказаться от продуктов с сахаром, а также от употребления обжаренных или копченых блюд. Кроме того, угрозу представляют маргарин, майонез и сало – продукты с "плохими жирами", уточнил эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: