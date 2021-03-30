Нутрициолог рассказала, как меньше есть на ночь

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Нутрициолог Мария Сиротина рассказала, как меньше есть на ночь без уменьшения порций. Свои рекомендации она привела в соцсети Instagram.

По словам специалиста, сбалансированный завтрак поможет избежать чувства голова в течение дня, а также устранить желание перекусов. Кроме того, Сиротина советует, чтобы в еде преобладали не углеводы, а белки.

Для того чтобы получить заряд энергии на день, организму сначала необходимо из глюкозы восстановить гликоген печени после сна, затем остатки растащить по клеткам, где она превратится в энергию АТФ. Для этого обязательно нужно завтракать.

Нутрициолог заявила, что эффективность ее совета подтверждают результаты исследования. Специалисты выяснили, что студенты и молодые люди, которые пропускали завтрак, в 35–40% случаев злоупотребляли сладким и колой. Если же испытуемые получали на завтрак продукты с высоким содержанием белка, у них исчезала потребность в десертах, а вечером они съедали на 200 килокалорий меньше.

По мнению Сиротиной, для сбалансированного завтрака подходят яйца пашот, омлет, в том числе с кусочками курицы или индейки, отварные яйца и разнообразные тосты: с кусочком курицы гриль, с куриным паштетом, с красной рыбой и авокадо или маслом.

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