Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 марта, 21:07

Врач назвал отравляющие кишечник продукты

общество еда

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач из Германии Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые представляют опасность для здоровья кишечника. Об этом сообщает издание Focus.

"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", – заявил специалист.

Фрилинг призвал людей отказаться от продуктов с сахаром, а также от употребления обжаренных или копченых блюд. Кроме того, угрозу представляют маргарин, майонез и сало – продукты с "плохими жирами", уточнил эксперт.

Врач посоветовал употреблять средиземноморские блюда, а также обратить внимание на вегетарианскую и богатую клетчаткой диеты. Дополнить рацион, по его словам, можно бобовыми, которые помогают слизистой, а также бананами, способными провоцировать рост противовоспалительных кишечных бактерий.

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева ранее заявила о вреде свежего хлеба. По ее словам, продукт сложно переваривается и обладает повышенной кислотностью.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать