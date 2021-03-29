Врач назвал отравляющие кишечник продукты

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Врач из Германии Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые представляют опасность для здоровья кишечника. Об этом сообщает издание Focus.

"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", – заявил специалист.

Фрилинг призвал людей отказаться от продуктов с сахаром, а также от употребления обжаренных или копченых блюд. Кроме того, угрозу представляют маргарин, майонез и сало – продукты с "плохими жирами", уточнил эксперт.

Врач посоветовал употреблять средиземноморские блюда, а также обратить внимание на вегетарианскую и богатую клетчаткой диеты. Дополнить рацион, по его словам, можно бобовыми, которые помогают слизистой, а также бананами, способными провоцировать рост противовоспалительных кишечных бактерий.

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева ранее заявила о вреде свежего хлеба. По ее словам, продукт сложно переваривается и обладает повышенной кислотностью.

