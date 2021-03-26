Диетолог рассказала о полезных свойствах томатов

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Спелые томаты помогут справиться с весенними перепадами настроения. Об этом сообщила врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.

Она рекомендовала употреблять томаты два-три раза в день. По ее словам, они помогут сохранить молодость и красоту, а также станут ценным продуктом для мужского здоровья.

"С пищей серотонин не поступает, но поступают те компоненты, которые строят его в структурах нашего организма. И главным строительным кирпичиком для серотонина является триптофан. Содержится он в определенных продуктах питания, которые я всегда советую обязательно иметь в рационе, когда возникают колебания и снижение настроения", – цитирует врача Агентство "Москва".

Диетолог добавила, что триптофан также содержится в составе фиников и темного шоколада. Специалист отметила, что злоупотреблять ими не стоит. Так, по ее словам, парочки фиников будет достаточно в течение дня. Кроме того, эта аминокислота содержится в соевых продуктах и сырах. Врач дополнила, что несколько раз в неделю можно включать в рацион также тофу, а сыр есть в первой половине дня по 30–40 граммов четыре раза в неделю.

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