Диетолог рассказала о полезных свойствах томатов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Спелые томаты помогут справиться с весенними перепадами настроения. Об этом сообщила врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.
Она рекомендовала употреблять томаты два-три раза в день. По ее словам, они помогут сохранить молодость и красоту, а также станут ценным продуктом для мужского здоровья.
"С пищей серотонин не поступает, но поступают те компоненты, которые строят его в структурах нашего организма. И главным строительным кирпичиком для серотонина является триптофан. Содержится он в определенных продуктах питания, которые я всегда советую обязательно иметь в рационе, когда возникают колебания и снижение настроения", – цитирует врача Агентство "Москва".
Диетолог добавила, что триптофан также содержится в составе фиников и темного шоколада. Специалист отметила, что злоупотреблять ими не стоит. Так, по ее словам, парочки фиников будет достаточно в течение дня. Кроме того, эта аминокислота содержится в соевых продуктах и сырах. Врач дополнила, что несколько раз в неделю можно включать в рацион также тофу, а сыр есть в первой половине дня по 30–40 граммов четыре раза в неделю.
Ранее специалисты из Американской кардиологической ассоциации рассказали, какое полезное воздействие на организм оказывает авокадо. Согласно исследованиям, авокадо способно снижать уровень холестерина и сахара в крови за счет особой молекулы жира, которая позволяет улучшить состояние здоровья людей с диабетом второго типа.
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