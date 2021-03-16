Американские диетологи рассказали, как выбрать правильные продукты для завтрака

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Врачи-диетологи из США развеяли мифы о завтраке и рассказали, как выбрать правильные продукты для первого приема пищи, сообщает Pravda.Ru.

По словам специалистов, утром необходимо завтракать, ведь именно в начале дня в организме начинаются обменные процессы. Если пропустить завтрак, это может привести к нарушению метаболизма, а также набору лишнего веса.

Для первого приема пищи подойдут йогурты, яйца и фрукты. Как предупредили диетологи, от жирных полуфабрикатов и десертов нужно отказаться, так как в этих продуктах содержится много сахара и углеводов, что может спровоцировать развитие диабета, сердечных заболеваний и тревоги.

Ранее американские диетологи опровергли семь популярных мифов о правильном питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона.