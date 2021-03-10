Врач рассказал, кому нельзя пить чай

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Отказаться от употребления чая стоит людям, чувствительным к кофеину. Это обезопасит их от скачков давления. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам медика, чай способствует повышению давления у людей. Однако этот напиток делает это не так резко, как кофе.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеинсодержание напитки, чай тоже является кофеинсодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", – объяснил Гинзбург.

Врач добавил, что кофеин провоцирует сужение стенок сосудов, увеличивая их тонус. При этом повышение давления может происходить в сосудах головного мозга или почек, а не везде.

Ранее сообщалось, что снизить риск возникновения тромбов в организме поможет употребление индейки, печени трески, зеленого чая и вишни.

