Врач рассказал, какие продукты помогают снизить риск образования тромбов

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Снизить риск возникновения тромбов в организме поможет употребление индейки, печени трески, зеленого чая и вишни. Об этом в эфире Москвы 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Врач сообщил, что тромбы могут возникать как у взрослых, так и у молодых людей при нарушениях свойств крови. Иногда тромбы образуются у тех, кто переболел коронавирусом. "Ковид – коварное заболевание, и оно действительно может приводить к изменениям эволюционных свойств крови", – подчеркнул Арзамасцев.
По мнению диетолога, очень важно употреблять в пищу продукты, которые разжижают кровь. И в первую очередь это печень трески. Из нее добывается вещество гепарин, которое даже в лекарственной форме вводится в организм человека, чтобы напрямую разжижать кровь, отметил врач.
Еще один хороший продукт – зеленый чай. Достаточно пить по одной кружке в день, дополнительно употребляя воду в течение всего дня.
Хороший зеленый чай содержит в себе такой компонент, как рутин, который не только укрепляет стенки сосудов и препятствует сосудистой проницаемости, но и влияет на то, что тромбоциты хуже склеиваются друг с другом. А именно они образуют тромбы. Поэтому уменьшение склеиваемости тромбоцитов друг с другом приводит к меньшему риску тромбообразования", – подчеркнул Арзамасцев в программе "Доктор 24".
Способствовать разжижению крови будет и индейка. Она содержит достаточно большой спектр аминокислот и является лидером по содержанию таурина (аминокислоты). Таурин также содержится в рыбе, например в тунце, сообщил диетолог.
Также риск образования тромбов снижает вишня. Ее можно употреблять в свежем виде или после разморозки, полезные качества при этом не теряются. "Вишня содержит определенные вещества, кумарины. Они влияют на витамин К, который активизирует наши коагуляционные свойства крови, немного снижая его активность. Кровь станет более жидкой", – сообщил диетолог.
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