Врач рассказал, о каких болезнях говорит тяга к сладкому и соленому

Фото: depositphotos/luckybusiness
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала в программе "Доктор 24", с какими заболеваниями в организме может быть связана тяга к сладкому, соленому, морепродуктам или красному мясу.
Тяга к соленым огурцам и помидорам может быть связана с тем, что человеку просто нравится соленый и кислый вкус, но может и говорить о проблемах со здоровьем, сообщила Чехонина.
"Нельзя сказать, что это серьезная патология, поскольку с этим можно полноценно жить. Но когда это чувство преследует постоянно, на протяжении многих недель, стоит задуматься", – отметила врач в разговоре с Москвой 24.
Тяга к сладкому и молоку, по словам Чехониной, может говорить о стрессовом состоянии человека и поиске источника положительных эмоций.
Диетолог сообщила, что в молоке содержится аминокислота триптофан, необходимая для синтеза гормона серотонина (гормона счастья) и для улучшения сна. Также в молоке присутствует молочный сахар – лактоза, поэтому тяга к молоку говорит и о тяге к сладкому.
Желание поесть морепродукты может свидетельствовать о дефиците йода, отметила Чехонина. "Мы все живем далеко от моря, и у нас практически у всех в той или иной степени есть дефицит йода. Морепродукты, моллюски и морская капуста – важные источники йода. К сожалению, в нашем питании они присутствуют не каждый день", – подчеркнула врач.
Задуматься о здоровье следует и в случае, если очень потянуло на красное мясо.
Железо играет очень важную роль в организме, оно участвует в транспорте кислорода кровью, сообщила Чехонина. "Если у нас снижено железо и гемоглобин, мы испытываем хроническое кислородное голодание, что очень плохо влияет на все клетки наших органов и тканей. Чтобы его избежать, нужно стараться, чтобы в нашем питании регулярно были источники легко усваиваемого железа. Это только красное мясо и печень", – подчеркнула диетолог.
Кроме того, по словам врача, симптомами анемии могут быть различные желания, связанные даже с непищевыми продуктами. Например, хочется мела, угля или продуктов с подгоревшей корочкой. Чехонина подчеркнула, что еда служит только в качестве профилактики болезней, а при необычных симптомах лучше всегда обращаться к врачу.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как есть шоколад с пользой для организма. В день лучше съедать один-два ломтика шоколада, считает врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: