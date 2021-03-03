Врач рассказал, о каких болезнях говорит тяга к сладкому и соленому

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала в программе "Доктор 24", с какими заболеваниями в организме может быть связана тяга к сладкому, соленому, морепродуктам или красному мясу.

Тяга к соленым огурцам и помидорам может быть связана с тем, что человеку просто нравится соленый и кислый вкус, но может и говорить о проблемах со здоровьем, сообщила Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Иногда это просто желание побаловать себя чем-то вкусным. Но бывает и так, что это связано с недостаточной секрецией пищеварительных желез, недостаточной секрецией желудочного сока. Тогда действительно хочется побольше соли или кислого вкуса в своем питании.

"Нельзя сказать, что это серьезная патология, поскольку с этим можно полноценно жить. Но когда это чувство преследует постоянно, на протяжении многих недель, стоит задуматься", – отметила врач в разговоре с Москвой 24.

Тяга к сладкому и молоку, по словам Чехониной, может говорить о стрессовом состоянии человека и поиске источника положительных эмоций.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вкус молока ассоциируется со вкусом детства, когда у нас было абсолютное чувство комфорта и защищенности. И многим на фоне хронического стресса очень хочется вернуть это чувство.

Диетолог сообщила, что в молоке содержится аминокислота триптофан, необходимая для синтеза гормона серотонина (гормона счастья) и для улучшения сна. Также в молоке присутствует молочный сахар – лактоза, поэтому тяга к молоку говорит и о тяге к сладкому.

Желание поесть морепродукты может свидетельствовать о дефиците йода, отметила Чехонина. "Мы все живем далеко от моря, и у нас практически у всех в той или иной степени есть дефицит йода. Морепродукты, моллюски и морская капуста – важные источники йода. К сожалению, в нашем питании они присутствуют не каждый день", – подчеркнула врач.

Задуматься о здоровье следует и в случае, если очень потянуло на красное мясо.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Когда хочется мяса – это может быть сигналом того, что в организме дефицит железа. Особенно часто такое встречается у женщин. Это связано с женским циклом, потому что женщины репродуктивного возраста несут регулярные кровопотери, а восполнять эти потери не успевают. Скорее всего, это симптом железодефицитной анемии.

Железо играет очень важную роль в организме, оно участвует в транспорте кислорода кровью, сообщила Чехонина. "Если у нас снижено железо и гемоглобин, мы испытываем хроническое кислородное голодание, что очень плохо влияет на все клетки наших органов и тканей. Чтобы его избежать, нужно стараться, чтобы в нашем питании регулярно были источники легко усваиваемого железа. Это только красное мясо и печень", – подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам врача, симптомами анемии могут быть различные желания, связанные даже с непищевыми продуктами. Например, хочется мела, угля или продуктов с подгоревшей корочкой. Чехонина подчеркнула, что еда служит только в качестве профилактики болезней, а при необычных симптомах лучше всегда обращаться к врачу.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как есть шоколад с пользой для организма. В день лучше съедать один-два ломтика шоколада, считает врач.