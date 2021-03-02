Диетолог объяснила, как есть шоколад с пользой для организма

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как правильно и в каком количестве есть шоколад, чтобы получить от него максимальную пользу.
Ранее сообщалось, что шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлора. Согласно данным исследования, у людей, которые ели эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 8% ниже, чем у остальных. Ученые объяснили это наличием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Именно эти элементы укрепляют сердце и способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина.
"Конечно, лучше всего есть натуральный шоколад. Там, где есть какао-масло. Чем меньше туда добавлено посторонних ингредиентов, тем лучше. Чем больше процент какао, тем шоколад полезнее. Также важно обращать внимание на стоимость, он не должен быть дешевым", – сказала Соломатина.
По словам диетолога, в день можно съедать один-два ломтика шоколада. Кроме того, здоровый человек при серьезных физических и умственных нагрузках может позволить себе и целую плитку, но при этом важно питаться чем-то еще, иначе организму можно навредить, подчеркнула эксперт.
Специалист добавила, что шоколад, в котором много какао, обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом, понижает давление.
"Также в шоколаде очень много компонентов, которые защищают и от старения, а не только от сердечно-сосудистых заболеваний. Все это касается любого шоколада, где есть какао-бобы", – подытожила Соломатина.
Диетолог Ольга Бурлакова дала советы по быстрому похудению людям, решившим заняться своей фигурой к весне.
В первую очередь специалист посоветовала пить больше воды. По ее словам, на килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров жидкости. Для лучшего ее усвоения организмом стоит добавить в нее лимонный сок и немного подогреть. Бурлакова также отметила, что стоит пить воду до еды или между ее приемами, иначе это может плохо сказаться на пищеварении.
Следующим пунктом в списке диетолога стал отказ от дрожжевого хлеба. Молочную продукцию также рекомендуется ограничить. С возрастом она начинает плохо усваиваться и перегружать работу почек. Заменить молоко животного происхождения специалист советует растительным – кокосовым или миндальным.
Стоить снизить и количество животного белка, получаемого из мяса. Такое изменение в рационе сможет улучшить состояние кишечника и пищеварение. Диетолог напомнила о том, что стоит употреблять в пищу больше овощей и фруктов, а подсолнечное масло в блюдах она посоветовала заменить оливковым.
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