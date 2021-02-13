Нутрициолог рассказала о самых вредных диетах

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что диета с употреблением только гречки или кефира может нанести вред организму, передает RT.

"Например, гречневая диета или кефирная. Это очень плохо, потому что во время того, как питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало. Дня два он поест один и тот же продукт, потом он ему наскучивает. Эти диеты очень низкокалорийные", – отметила диетолог.

Она подчеркнула, что вред для организма также несет детокс-диета, которая представляет рацион питания из соков и смузи. По ее словам, при такой диете кишечнику не приходится тратить силы на переваривание еды, добавив, что в него попадает уже фактически размешанная пища.

"Также мне очень не нравятся детокс-диеты, когда употребляют только смузи, заказывают различные шоты и смешивают пять-шесть различных овощей и фруктов между собой. Некоторые просто несовместимы, и в день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой. В кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идет атрофия кишечника", – добавила Писарева.

Специалист подчеркнула, что при составлении рациона питания нужно учитывать индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща, а также принимать во внимание хронические заболевания ЖКТ, при которых противопоказаны диеты, уточнила Писарева.

Ранее шведский диетолог Сигне Сванфельдт посоветовал желающим похудеть обращать внимание на пищевую ценность продуктов, заявленную на упаковке. По словам врача, внимательное изучение информации на этикетках является единственным действенным способом избежать употребления в пищу избыточного количества насыщенных жиров, сахара и других добавок.

