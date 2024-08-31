Александр Сапронов осмотрел ход строительства пешеходного перехода на улице Яблочкова

Фото: Екатерина Пак

В субботу, 31 августа, общественный инспектор СВАО по вопросам благоустройства и ЖКХ Александр Сапронов посетил строительную площадку рядом с домами № 35 и № 37 по улице Яблочкова, где ведется строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожным полотном МЦД-1. По оценке инспектора, работы ведутся с опережением графика, что позволит открыть важный объект уже в начале декабря текущего года.



Многие жители нечетных домов по улице Яблочкова в Бутырском районе пользуются инфраструктурой расположенного по соседству Тимирязевского района Москвы. Два района отделены друг от друга железнодорожной линией. Ранее для того, чтобы попасть в соседний район, жителям вполне хватало обычного наземного перехода. Но с запуском МЦД-1 частота прохождения составов значительно выросла. Для обеспечения безопасности жителей было принято решение о строительстве подземного перехода протяженностью около 100 метров.



Работы стартовали летом 2021 года. Переход станет продолжением уже существующего подземного маршрута, который позволяет жителям безопасно пересекать Дмитровское шоссе. Проект включает не только лестничные сходы, но и три лифта, которыми смогут пользоваться маломобильные жители.



Александр Сапронов обсудил с подрядчиком темпы завершения строительства. На сегодняшний день на объекте завершены работы по выносу инженерных коммуникаций и устройству защитного экрана. Сотрудники ведут монолитные работы в тоннельной части, занимаются внутренней отделкой перехода и приступают к благоустройству прилегающей территории.



Общественный инспектор попросил строителей обратить особое внимание на организацию пешеходных дорожек, чтобы подходить к переходу было удобно как со стороны дома № 37, так и с юга, где располагается дом № 31 по улице Яблочкова.



"Безопасность – это вопрос первостепенного значения. Поэтому по просьбе жителей я поддерживаю постоянный диалог с подрядчиком, который ведет строительство перехода. По итогам прошедшей встречи, хочу отметить, что реализация проекта идет быстро, с опережением графика. По прогнозам, если работы продолжатся в том же темпе, переход будет открыт уже в начале декабря этого года", – подчеркнул Сапронов.

Ранее Сапронов также проинспектировал строительство дома по реновации в Бабушкинском районе. Он оценил высокое качество строительства и отметил, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

По его словам, в новом доме 24 этажа и 182 квартиры. Оборудуется подземный паркинг на 36 машино-мест. Кроме того, внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории проводятся по единому московскому стандарту программы реновации.